Juan y Daniel Montanchez, diseñadores gráficos de 28 años de edad, buscan conectar el talento local emergente con turistas a través de la fotografía. Foto: difusión | Foto: difusión

Juan y Daniel Montanchez, diseñadores gráficos de 28 años de edad, buscan conectar el talento local emergente con turistas a través de la fotografía. Foto: difusión | Foto: difusión

Juan y Daniel Montanchez, diseñadores gráficos de 28 años de edad, han logrado posicionarse en la capital del Reino Unido con una propuesta que va más allá de la imagen: buscan conectar el talento local emergente con turistas a través de la fotografía.

Su historia empezó tras culminar sus estudios de maestría en la ciudad británica. Como muchos jóvenes profesionales extranjeros, enfrentaron el desafío de sostenerse económicamente mientras buscaban oportunidades en un mercado competitivo. Fue entonces cuando encontraron en la fotografía urbana una actividad flexible que les permitía generar ingresos, recorrer las calles y, al mismo tiempo, explorar su sensibilidad artística.

TE RECOMENDAMOS DETIENEN A POLICÍAS DE SALVATAJE PNP POR PRESUNTO DELITO EN TACNA | FUERTE Y CLARO

Sin embargo, lo que comenzó como una alternativa práctica pronto reveló algo mayor. Descubrieron artistas con una mirada potente y original, pero sin acceso estable a clientes ni a una estructura profesional que respaldara su trabajo. Entendieron que no se trataba de una falta de talento, sino de un vacío en el sistema creativo que impedía que muchos fotógrafos independientes pudieran crecer de manera sostenible.

Con esa convicción nació Vista Pictures, un proyecto concebido como un ecosistema cultural que une arte, comunidad y oportunidades reales. De la mano de Jenny Prada, gestora cultural y fundadora de ArtPlus, Juan y Daniel estructuran su proyección internacional mientras desarrollan la iniciativa, que no solo ofrece sesiones fotográficas para visitantes que buscan una experiencia distinta, sino que también integra y visibiliza a creadores emergentes, brindándoles dirección artística, acompañamiento y acceso a un mercado internacional. Nació como un modelo estructurado, no como un negocio convencional.

Vista Pictures profesionaliza la fotografía urbana mediante branding y procesos organizados. Así, genera ingresos sostenibles para artistas emergentes y democratiza el acceso al arte y al mercado creativo. Mediante alianzas estratégicas con gigantes del sector como Trip.com, Sim-Local y TEMU, los gemelos han validado un modelo de negocio donde la calidad artística y la rentabilidad convergen. Hoy la plataforma opera activamente en Londres y París. Actualmente, los hermanos Montánchez se encuentran liderando una renovación tecnológica de su plataforma para dar el salto a un mercado global. Esta nueva fase permitirá la incorporación de fotógrafos de diversas capitales culturales, iniciando operaciones beta en Madrid y Roma. Con un crecimiento interanual del 180% y más de 1.100 reservas gestionadas, Vista Pictures se consolida como un modelo creativo escalable y de alto impacto. En el ecosistema digital, la marca se ha convertido en una autoridad visual con una comunidad de 100.000 seguidores; sus transmisiones en vivo, que superan las 500.000 visualizaciones, no solo funcionan como un motor constante de reservas, sino como una plataforma de promoción turística que ofrece consejos estratégicos sobre Londres, validando la viabilidad de su expansión internacional.

“Lo que vimos en las calles no fue solo talento, fue potencial sin estructura. Vista Pictures nació para organizar oportunidades y demostrar que el arte puede ser sostenible”, expresa Juan mientras Daniel comenta que “desde Lima aprendimos que el crecimiento es colectivo. Nuestro objetivo nunca fue solo crear imágenes, sino crear comunidad”. “Si el talento existe, el sistema debe existir también. Nosotros decidimos diseñarlo”, aseguran.

Más allá de los números, su liderazgo ha sido reconocido por el Consulado General del Perú en Londres, donde fueron invitados a liderar el espacio de mentoría “De tu arte al mundo”. En este escenario, Daniel y Juan capacitan a otros creativos latinos en estrategias de negocio, demostrando que su visión trasciende lo visual para convertirse en una herramienta de empoderamiento social y económico.

Ambos construyeron su base profesional en Lima, formándose como diseñadores gráficos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Desde temprano desarrollaron una ética de colaboración y trabajo conjunto. Esa filosofía de apoyo mutuo los llevó a colaborar en proyectos para marcas globales como Nike, Samsung y Jack Daniel’s, sentando las bases del espíritu colaborativo que hoy define su trabajo.

Posteriormente, viajaron al Reino Unido para cursar una maestría en Graphic Branding & Identity en la University of the Arts London, donde aprendieron a transformar creatividad en estrategia, estructura empresarial y propiedad intelectual. Recientemente fueron nominados al Future 50 Founders and Freelancers Awards, que reconoce a creativos con impacto significativo en Londres.



