Espectáculos

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Natalia Málaga deberá pagar una reparación civil, además de cumplir una serie de medidas tras confesar que rayó en dos ocasiones el carro de la nuera de Eva Ayllón. El caso llega a su fin tras 2 años.

Natalia Málaga deberá de cumplir una serie de normas, además de pagar los S/5.000. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Natalia Málaga deberá de cumplir una serie de normas, además de pagar los S/5.000. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La nuera de Eva Ayllón le ganó proceso legal a Natalia Málaga tras 2 años. 'Amor y fuego' expuso en exclusiva el documento en el cual se señala que la exvoleybolista se declara como culpable, además de la serie de medidas que deberá cumplir a partir de la fecha. Jessyca Zegarra, acusaba a Málaga de haber ocasionado daños materiales en su vehículo, por lo que exigía un año de prisión efectiva, S/1887.30 y un actor civil de S/10.000.

Pese a que solo se pensaba que los rayones contra el carro de Jessyca Zegarra habrían ocurrido en una ocasión, en la sentencia de conformidad mostrada por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se expuso que esto pasó en dos oportunidades. Asimismo, como dato adicional, en el informe emitido por el programa de espectáculos, se muestra un video grabado con una cámara oculta por el hijo de la cantante criolla, donde Málaga le rayaría su carro por segunda vez.

Foto: Captura Willax

Foto: Captura Willax

PUEDES VER: Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en concierto y reconocer que es la 'jefa': 'Quien manda aquí'

lr.pe

Nuera de Eva Ayllón gana juicio a Natalia Málaga

Según se detalla en el documento legal, los rayones propinados por Natalia Málaga al carro de la nuera de Eva Ayllón, ocurrieron en dos oportunidades: el 18 de marzo de 2024 y el 27 del mismo mes y año. Uno de los puntos para que el proceso haya llegado a su fin es la aceptación de culpa de la exvolyebolista.

"La acusada (...) aceptó el delito postulando así a la aceptación de cargos atribuidos por el Ministerio Público(...)", se puede leer. El abogado de Jessyca Zegarra, Julio César Barrenechea, se comunicó con 'Amor y fuego' para confirmar lo expuesto y señaló que Málaga se declaró culpable a cambio de una reducción de la pena.

Foto: Captura Willax

Foto: Captura Willax

PUEDES VER: Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

lr.pe

Detalles de la sentencia de conformidad

En el documento se detallaron los pormenores de la sentencia de conformidad, en la cual se solicitó que el pedido de 1 año de prisión efectiva de la libertad quede en reserva. "Sobre la pena privativa de la libertad, solicita se reserve el fallo condenatorio de 1 año, con cumplimiento de reglas de conducta, precisando que la pena acordada es de diez meses y trece días".

Además, Natalia Málaga deberá cumplir una serie de conductas estrictas: no cometer otro delito doloso, acudir al registro biométrico cada 6 meses y reparar el daño ocasionado (deberá pagar la reparación civil establecida). "Cancelará a la acusada S/5.000 en 3 cuotas, la primera de S/2.000 y la segunda por S/1.500 y la tercera cuota por S/1.500", señalaron.

Foto: Captura Willax

Foto: Captura Willax

