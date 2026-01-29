Facundo y Mateo Oliva, hijos de Fiorella Cayo, debutaron como el dúo FAMA en la sede del sello de Bad Bunny en Ciudad de México. | Foto: composición LR/Instagram/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Fiorella Cayo se muestra muy orgullosa por la nueva aventura en la que se han embarcado sus hijos. Facundo y Mateo Oliva Cayo, fruto de la relación de la actriz peruana con el ciudadano argentino Edgardo Oliva Peirone, firmaron a finales de 2025 con Rimas Entertainment, sello discográfico independiente de Puerto Rico que tiene entre sus filas a estrellas mundiales de la talla de Bad Bunny. Con el nombre de FAMA, el dúo conformado por los hermanos ya ha comenzado a lanzar música bajo su nuevo sello y no tardó en captar la atención de numerosos fanáticos.

En medio de este reto, la ex Torbellino no dudó en defender el talento de sus hijos, quienes, más allá de formar parte de una reconocida familia de artistas, han cultivado sus habilidades desde que eran pequeños. Asimismo, reveló por primera vez el momento exacto en que los dos se presentaron en Rimas y lograron conquistar al equipo de la empresa con su música.

"No son talentos improvisados": Fiorella Cayo saca la cara por sus hijos Facundo y Mateo

Todo sucedió en una entrevista para Radio La Zona, cuando destacaron a Facundo y Mateo como los primeros peruanos en ser invitados por Bad Bunny a 'La Casita', en referencia a un concierto en México, donde se volvieron virales. En ese contexto, Fiorella Cayo resaltó que sus hijos pertenecen a la disquera del puertorriqueño y se han lanzado como el dúo FAMA, denominación formada con las letras de sus nombres.

La actriz peruana aprovechó la ocasión para responder a las voces críticas que vinculan el logro de Facundo y Mateo con el peso que tiene su familia en el ámbito. "Yo sé todo lo que se han preparado para llegar a eso. No son talentos improvisados. Me da risa porque hay gente en TikTok que ha dicho: '¿A qué se dedican estos chicos, son hijitos de la familia que es artista?'", declaró.

En esa línea, la influencer reveló las largas jornadas que los jóvenes invirtieron desde pequeños para mejorar sus habilidades, incluyendo formación en el extranjero. "No tienen idea de que Mateo, a los 7 años, tenía 30 horas de clase de canto, ukele, guitarra, piano; que grababa canciones. Y Facundo también. Es súper disciplinado y tiene clases de canto desde hace años. Ha hecho una carrera de dos años en Madrid, de actuación. Es un artista completo. Los dos cantan, bailan, actúan. Están creando música maravillosa; estoy orgullosísima", compartió.

"El equipo quedó enamorado de ellos": Fiorella Cayo sobre cómo sus hijos firmaron con disquera de Bad Bunny

Rimas Entertainment, disquera que ha gestionado la carrera de Bad Bunny desde sus inicios y en la que el cantante tiene una importante participación, también es casa de otros artistas de alcance internacional, incluyendo a Latin Mafia y Grupo Frontera. Sobre cómo se dio el acuerdo del sello con Facundo y Mateo, Fiorella Cayo compartió todos los detalles por primera vez.

Según contó la actriz, sus hijos se presentaron en Rimas con una canción recién hecha y, sin otro acompañamiento más que una guitarra, realizaron su interpretación. En ese momento, contó, el equipo del sello quedó maravillado y hablaron inmediatamente de un acuerdo. "Yo creo que todo el equipo se quedó enamorado de ellos. Ellos fueron con una canción que acababan de componer a la guitarra y a cantar a capela. No se amilanaron, fueron con todo, y ellos dijeron: 'Mañana mismo te envío la propuesta, Fiorella'", detalló.

La hermana de las también famosas Bárbara y Stephanie Cayo indicó que el proceso de negociación duró dos meses, hasta que llegaron a un acuerdo importante. Ahora, Facundo y Mateo, de 21 y 20 años, respectivamente, son talentos de Rimas, donde continúan creando canciones desde la sede en Ciudad de México con el apoyo de todo un equipo profesional. "Ellos mismos son sus compositores, producen sus temas con grandes productores, pero ellos ven cada detalle de absolutamente todo lo que hacen. Ellos están detrás de toda la creatividad y la producción con un gran equipo".