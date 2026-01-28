Katy Prado y 'Chikiplum' fueron pareja sentimental y de trabajo en programas como 'El reventonazo de La Chola'. | Foto: composición LR/TikTok/América TV

Las tensiones entre Katy Prado y José Luis Ríos, conocido en la farándula nacional como 'Chikiplum', siguen dando que hablar. Recientemente, la comediante respondió con ironía al ser consultada sobre una supuesta pensión de 10.000 soles que estaría solicitando para la hija que comparte con el humorista, quien fue su pareja tanto en lo sentimental como en lo laboral.

La reacción de Prado, aún integrante de 'El Reventonazo de la Chola' —a diferencia del padre de su hija—, se produce luego de que 'Chikiplum' negara públicamente las declaraciones de la artista y rechazara haber ofrecido 600 soles como monto de manutención para la menor.

Katy Prado califica de "loco" a Chikiplum, padre de su hija

Katy Prado relató que, durante la audiencia de alimentos, su expareja habría intentado eludir su responsabilidad como padre respecto a la manutención. Según la comediante, 'Chikiplum' argumentó que actualmente no cuenta con un empleo y que, por ello, solo podía aportar 600 soles para la crianza de la menor, situación que generó su rechazo. "No normalicemos que la irresponsabilidad paterna se disfrace de excusas", expresó la artista, según Trome.

Sin embargo, el momento más destacado se produjo cuando Prado fue consultada directamente si estaba exigiendo una pensión de 10.000 soles. Ante la pregunta, no ocultó su risa y lanzó un calificativo hacia el padre de su hija: “Ja, ja, ja. Está loco", respondió entre carcajadas.

'Chikiplum' asegura que aporta más de 600 soles para su hija con Katy Prado

Previamente, 'Chikiplum' rechazó las declaraciones de Katy Prado, quien lo acusó de querer aportar solo 600 soles mensuales de manutención. El artista aseguró que desde el nacimiento de la menor ha cumplido con ella sin necesidad de una sentencia judicial y aclaró que actualmente enfrenta una demanda de incremento de pensión. Según dijo, Prado sostiene sin comprobar que él percibe ingresos de 20.000 soles mensuales y por ello estaría solicitando un aumento significativo.

El humorista, en esa línea, negó que el monto mencionado por su excompañera de 'El reventonazo de La Chola' corresponda a lo que aporta y afirmó que además ha cubierto gastos como el colegio y un vehículo para facilitar el traslado de su hija. "Ella ahora no está de acuerdo con la pensión que le he estado pasando hasta hace un mes atrás y por eso está exigiendo 6.000 soles porque aduce que percibo 20.000 soles mensuales (...). Es penoso que me difame de esa manera", declaró.