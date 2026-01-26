Tras su regreso al programa ‘Mande quien mande’, Laura Huarcayo sorprendió a la audiencia con su naturalidad y sinceridad. La figura de América Televisión aprovechó la ocasión para hablar sobre su situación afectiva y cómo enfrenta su etapa actual.

La conductora, quien estuvo casada antes de retirarse temporalmente de la pantalla, ahora disfruta de su soltería. Ante las preguntas sobre su apertura al amor, respondió con humor y optimismo: “Más adelante, como a mitad de año, podría ser, ja, ja, ja”, dejando claro que no se presiona por establecer una relación de inmediato.

Vida sentimental y preferencias de Laura Huarcayo

En esa misma línea, Laura descartó que algún futbolista le haya enviado mensajes, señalando que los comentarios que recibe reflejan respeto hacia su trabajo. “No, yo prefiero más adelante, de repente, conocer a personas que no estén en el medio”, afirmó la conductora para Trome, mostrando claridad sobre sus prioridades.

Además, indicó que no mantiene un prototipo específico de pareja. Su enfoque se centra en la independencia de cada uno y en la bondad como valor principal. “Cuando una persona quiere de corazón, creo que hay muchas otras cosas que son importantes. Para mí lo que sería el principal interés en una persona es que sea buena de corazón”, recalcó.

Laura Huarcayo niega tener miedo a la soledad

Laura enfatizó que no teme permanecer sola y valora su tiempo de introspección y autoconocimiento. “Mucho tiempo he estado en una relación y ahora estoy disfrutando de mí. De repente en un tiempo por ahí aparece alguien que me puede parecer un poco interesante”, señaló, demostrando seguridad y serenidad ante su presente.

La conductora proyecta un mensaje de independencia y autenticidad, además destacó que la felicidad personal no depende de una pareja. Su filosofía combina libertad, respeto propio y apertura a nuevas oportunidades.