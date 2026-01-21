HOYSuscripcion LR Focus

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Minutos antes del inicio de 'Mande quien mande' 2026, Rebeca Escribens decidió romper su silencio y le dedicó un certero mensaje a Laura Huarcayo.

Previo al inicio de la temporada televisiva 2026, 'Mande quien mande' (MQM) fue el centro de atención por un inesperado cambio. Rebeca Escribens, quien había anunciado que sería la nueva conductora del espacio, fue finalmente reemplazada por Laura Huarcayo, generando sorpresa entre los seguidores del programa y los televidentes en general.

En redes sociales se especuló que Escribens había puesto una serie de exigencias que no terminaron de convencer a la producción del magazine de América Televisión, por lo que optaron por el retorno de Huarcayo a la pantalla chica. Además, asumieron posibles fricciones con Laura, sin embargo, la exconductora de 'Espectáculos' descartó esto con un emotivo mensaje a su colega.

El mensaje de Rebeca Escribens a Laura Huarcayo antes del estreno de 'MQM'

Minutos antes del estreno de 'MQM', a través de una publicación en redes sociales, Rebeca Escribens puso fin a los rumores sobre una posible tensión con Laura Huarcayo, quien finalmente asumió la conducción de 'Mande quien mande'. "Querida Laura. No tenemos una foto juntas así que la IA hizo lo que pudo, ¡nunca perfecto!", escribió Escribens en un tono amable y empático.

En el mismo mensaje, la también actriz le deseó éxito a Huarcayo en este regreso al horario que la vio consolidarse como una de las presentadoras más queridas de la televisión peruana. "Regresas al horario que te dio a conocer... la gente te extrañaba y te reclamaba", expresó, dejando claro que no hay resentimientos entre ambas figuras. Además, cerró con un mensaje alentador: "Este año es nuestro, como buenas Géminis que somos".

Rebeca Escribens había anunciado que sería nueva conductora de 'Mande quien mande'

Durante el evento Conexión 2026, celebrado a inicios de diciembre de 2025, la propia Rebeca Escribens había confirmado que asumiría la conducción de 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello. Esta decisión marcaba un importante giro en la carrera de Escribens, quien venía liderando 'América espectáculos' desde hace una década.

En sus primeras declaraciones, Rebeca reconoció que el cambio le generaba sentimientos encontrados. “Contenta, pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho (su productor) después de 10 años”, afirmó. También destacó que 'Mande quien mande' le permitiría mostrar nuevas facetas como conductora: “Es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas”.

