Laura Huarcayo regresó a la televisión por todo lo alto al ponerse nuevamente al frente de ‘Mande quien mande’ (MQM), programa de América TV. La conductora manifestó en una reciente entrevista que sus dos hijos la respaldan y hoy entienden su trabajo y se sienten orgullosos de ella, luego de estar alejada por casi 10 años de la pantalla chica.

En declaraciones para ‘América espectáculos’, la empresaria de 51 años explicó que tanto su hijo Valentino como su hija Vassiliki aprueban su regreso a la televisión y están felices de verla nuevamente en la conducción. “Ahora es la primera vez que ellos están más conscientes de lo que hago en televisión, están contentos, están felices”, señaló.

Laura Huarcayo confiesa que sus hijos están "felices" por su regreso a la televisión

La exmodelo de 51 años recordó que cuando conducía programas en la televisión, su hija Vassiliki era muy pequeña y no consciente de su trabajo. “Tú sabes que mi hija era muy chiquita cuando yo hacía ‘Lima limón’ tenía dos añitos. Luego en 'Bienvenida la tarde' era más grandecita”, explicó la conductora.

Laura Huarcayo precisó que sus hijos hoy viven su regreso con mayor emoción y comprensión, lo que ha sido clave para aceptar la propuesta de volver a la pantalla. Cabe recordar que la conductora decidió alejarse de la televisión para dedicarse a su familia y a sus negocios vinculados al rubro de la belleza, priorizando la crianza de su hijo Valentino y su hija Vassiliki, fruto de su relación con el italiano Dimitri Karagounis.

En su primer día en el programa 'MQm', la empresaria dedicó su regreso en la televisión a sus hijos. “Esto es algo que Dios me da. Muchas veces dejamos de lado el trabajo por la familia, y hoy aprovecho esta oportunidad que también es para ellos (sus hijos) y para llevar felicidad al público”, manifestó.

Laura Huarcayo expresa su agradecimiento al público tras ser la conductora de ‘Mande quien mande’

Luego de su presentación en 'MQM', Laura Huarcayo agradeció el respaldo del público, que la recibió con entusiasmo tras su retorno a la televisión. “Muy contenta por este recibimiento del público. La verdad que estoy muy agradecida”, expresó la conductora.

Asimismo, destacó que los programas en los que participó dejaron huella en la audiencia peruana. “Qué lindo que los programas donde he trabajado, con producciones pensadas en la familia, hayan quedado en los corazones de muchos peruanos”, señaló, asegurando que ese cariño es una de sus mayores motivaciones para esta nueva etapa.