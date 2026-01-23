HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

🚨Destituyen a DELIA ESPINOZA y Pablo Sánchez | #las10deldía

Espectáculos

Laura Huarcayo se sincera y revela que sus hijos aprueban su regreso a la televisión: "Están más conscientes de lo que hago"

La conductora volvió a la televisión como conductora de 'Mande quien mande' y aseguró que hoy sus dos hijos entienden su trabajo.

Laura Huarcayo regresó a la TV como conductora de 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Laura Huarcayo regresó a la TV como conductora de 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Laura Huarcayo regresó a la televisión por todo lo alto al ponerse nuevamente al frente de ‘Mande quien mande’ (MQM), programa de América TV. La conductora manifestó en una reciente entrevista que sus dos hijos la respaldan y hoy entienden su trabajo y se sienten orgullosos de ella, luego de estar alejada por casi 10 años de la pantalla chica.

En declaraciones para ‘América espectáculos’, la empresaria de 51 años explicó que tanto su hijo Valentino como su hija Vassiliki aprueban su regreso a la televisión y están felices de verla nuevamente en la conducción. “Ahora es la primera vez que ellos están más conscientes de lo que hago en televisión, están contentos, están felices”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

lr.pe

Laura Huarcayo confiesa que sus hijos están "felices" por su regreso a la televisión

La exmodelo de 51 años recordó que cuando conducía programas en la televisión, su hija Vassiliki era muy pequeña y no consciente de su trabajo. “Tú sabes que mi hija era muy chiquita cuando yo hacía ‘Lima limón’ tenía dos añitos. Luego en 'Bienvenida la tarde' era más grandecita”, explicó la conductora.

Laura Huarcayo precisó que sus hijos hoy viven su regreso con mayor emoción y comprensión, lo que ha sido clave para aceptar la propuesta de volver a la pantalla. Cabe recordar que la conductora decidió alejarse de la televisión para dedicarse a su familia y a sus negocios vinculados al rubro de la belleza, priorizando la crianza de su hijo Valentino y su hija Vassiliki, fruto de su relación con el italiano Dimitri Karagounis.

En su primer día en el programa 'MQm', la empresaria dedicó su regreso en la televisión a sus hijos. “Esto es algo que Dios me da. Muchas veces dejamos de lado el trabajo por la familia, y hoy aprovecho esta oportunidad que también es para ellos (sus hijos) y para llevar felicidad al público”, manifestó.

PUEDES VER: Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser denunciado por joven argentina

lr.pe

Laura Huarcayo expresa su agradecimiento al público tras ser la conductora de ‘Mande quien mande’

Luego de su presentación en 'MQM', Laura Huarcayo agradeció el respaldo del público, que la recibió con entusiasmo tras su retorno a la televisión. “Muy contenta por este recibimiento del público. La verdad que estoy muy agradecida”, expresó la conductora.

Asimismo, destacó que los programas en los que participó dejaron huella en la audiencia peruana. “Qué lindo que los programas donde he trabajado, con producciones pensadas en la familia, hayan quedado en los corazones de muchos peruanos”, señaló, asegurando que ese cariño es una de sus mayores motivaciones para esta nueva etapa.

Notas relacionadas
Productora de 'Mande quien mande' defiende la llegada de Laura Huarcayo: “Es una figura importante de la TV"

Productora de 'Mande quien mande' defiende la llegada de Laura Huarcayo: “Es una figura importante de la TV"

LEER MÁS
Laura Huarcayo: cuántos años tiene en la TV y por qué decidió alejarse por casi 10 años

Laura Huarcayo: cuántos años tiene en la TV y por qué decidió alejarse por casi 10 años

LEER MÁS
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

LEER MÁS
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: "Nos vamos un ratito"

Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: "Nos vamos un ratito"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025