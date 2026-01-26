Joven recuerda cómo Magaly Medina la ayudó cuando la despidieron de su trabajo. | Google/ Instagram Diana Fernández

Joven recuerda cómo Magaly Medina la ayudó cuando la despidieron de su trabajo. | Google/ Instagram Diana Fernández

Diana Fernández, conocida en Instagram, publicó un storytime en el que relató una experiencia que marcó su vida personal y laboral. Su testimonio generó impacto por la crudeza del despido y por la inesperada ayuda que recibió por parte de Magaly Medina en medio de la angustia.

Según relató, ella trabajaba en un canal de televisión y fue desvinculada sin previo aviso, pese a que la gerencia había asegurado que no habría recortes en su área. La situación la desbordó emocionalmente, ya que necesitaba ese ingreso para cubrir una deuda familiar urgente.

Despido inesperado y una carga familiar difícil

Diana contó que el despido ocurrió en junio de 2016, cuando su jefa se encontraba de vacaciones fuera del país. Confiaba en la palabra de la empresa, pero fue citada a recursos humanos y allí le informaron que su vínculo laboral llegaba a su fin.

“En 2016 en junio… Mi jefa estaba de vacaciones en Europa, porque teníamos la palabra de la gerencia de que nadie de nuestra unidad de negocio iba a ser despedido, sin embargo me piden que vaya a recursos humanos y me dicen ‘mamacita hasta aquí nomás muchísimas gracias’”, recordó la joven. Explicó que necesitaba trabajar porque debía cubrir una deuda tras una estafa bancaria que afectó a su madre.

Magaly Medina y el gesto que evitó que una joven sea vista llorando

Tras recibir la noticia, Diana rompió en llanto dentro del canal. Una productora de Magaly Medina la notó afectada y decidió ayudarla para evitar que otros la vieran en ese estado. Le colocó lentes oscuros y la acompañó por las escaleras hasta un vehículo.

Al subir al auto, la joven se encontró con Magaly Medina, quien intentó tranquilizarla. “Me mete al carro y estaba Magaly Medina y su perrito, yo llorando y Magaly me dice ‘Tranquila chinita. No llores, por favor’”, relató. Ese gesto marcó profundamente a la excolaboradora.

“Salí por la puerta grande”, aseguró la joven

Cuando el vehículo se disponía a salir del estacionamiento del canal, un agente de seguridad solicitó el fotocheck de ambas. Fue entonces cuando Magaly Medina intervino directamente para aclarar la situación.

“Magaly bajó la luna y le dijo al de seguridad: ‘La señorita ya no trabaja acá’”, recordó Diana. Ese momento, lejos de ser humillante, le permitió retirarse con dignidad y contención emocional, algo que agradece hasta hoy.

Joven agradece a Magaly Medina

Diana cerró su relato con un mensaje cargado de gratitud hacia la conductora. “Yo salí por la puerta grande gracias a Magaly… Maga, si ves este video quiero que sepas que tienes un lugar muy especial en mi corazón. Gracias a ti supe lo que era el lujo y gracias por poner un look tan icónico”, expresó.

El testimonio generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos destacaron el gesto humano de Magaly Medina y la importancia de la empatía en momentos de vulnerabilidad laboral.