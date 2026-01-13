HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

La popular 'Urraca', Magaly Medina, también habló sin filtros sobre lo que considera una "hipocresía" en el mundo del entretenimiento, en referencia a los famosos que se practican cirugías pero fingen que no.

La periodista Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a la compleja técnica del deep plane lifting.
La periodista Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a la compleja técnica del deep plane lifting. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

Magaly Medina no se guarda nada. La conductora de televisión viajó recientemente a Argentina para someterse al deep plane lifting, uno de los procedimientos estéticos más sofisticados y comentados en el mundo del espectáculo, elegido también por figuras internacionales como Kris Jenner, madre de las Kardashian. Tras su paso por el quirófano, la popular 'Urraca' se convirtió en tendencia y centro de imitaciones, siendo la parodia de María Pía Copello la que más eco generó.

La imitación no pasó inadvertida: además de tratarse de otra figura reconocida de la farándula nacional, María Pía es amiga cercana de Magaly. Ante ello, la periodista de espectáculos dejó en claro que no tiene inconvenientes con las bromas, aunque sí cuestionó lo que considera una "hipocresía" en el entretenimiento respecto a las cirugías estéticas.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: 'Mostrándoles orgullosamente mis moretones'

lr.pe

Magaly Medina responde tras parodia de María Pía Copello

La postura de Magaly Medina se conoció en una reciente entrevista, en la que fue consultada sobre los tiktoks que surgieron tras su primera aparición pública luego de la cirugía, entre ellos el de María Pía Copello, quien imitó su look con pañoleta. La popular 'Urraca' aseguró que toda esa repercusión le resultó divertida y descartó cualquier incomodidad. "Me ha hecho mucha gracia. Mis videos al natural y sin producción que he posteado tienen millones de vistas y los comentarios ya van a llegar a los 10.000", declaró.

En esa misma línea, la periodista de espectáculos manifestó su sorpresa por la atención masiva que ha generado su proceso de recuperación tras someterse al deep plane lifting. "Jamás imaginé el nivel de expectativa que iba a causar publicar el paso a paso de mi intervención", agregó.

PUEDES VER: María Pía Copello bromea sobre el look con pañuelo de Magaly Medina tras su cirugía estética: 'Hay que patentarlo'

lr.pe

"Hay demasiada hipocresía en el mundo del showbusiness": Magaly Medina sobre las cirugías de los famosos

Al profundizar en su respuesta, la conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó la resistencia que existe en el entretenimiento a hablar abiertamente de las intervenciones estéticas. "Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza. Hay demasiada hipocresía en el mundo del show business y mi filosofía de vida no va por ahí", declaró con firmeza, en referencia a la transparencia con la que ha compartido su proceso.

Por último, Magaly, quien actualmente disfruta de unas vacaciones de su programa en ATV, aprovechó para remarcar su estilo frontal y sin filtros, recordando que esa forma de expresarse ha marcado su carrera y también la percepción que el público tiene de ella. "Todos saben que me gusta hablar claro, alto y fuerte, sin mentiras. A mí se me quiere o se me odia", sentenció.

Notas relacionadas
Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: “Mostrándoles orgullosamente mis moretones”

Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: “Mostrándoles orgullosamente mis moretones”

LEER MÁS
Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

LEER MÁS
Exproductora Pati Lorena asegura que Magaly Medina ya firmó contrato con ATV: “Tenemos para rato”

Exproductora Pati Lorena asegura que Magaly Medina ya firmó contrato con ATV: “Tenemos para rato”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

LEER MÁS
Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

LEER MÁS
Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

LEER MÁS
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
Claudio Pizarro reaparece en Lima por el bautizo de su última hija junto a su novia Helen Barrón

Claudio Pizarro reaparece en Lima por el bautizo de su última hija junto a su novia Helen Barrón

LEER MÁS
Antonio Succar, padre de Tony Succar, aprueba su examen final de doctorado a los 71 años: "Tratar de mejorar el mundo"

Antonio Succar, padre de Tony Succar, aprueba su examen final de doctorado a los 71 años: "Tratar de mejorar el mundo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué Estados Unidos quiere invertir millones de dólares en tecnología antidrones antes de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador

Pronóstico de Senamhi advierte que lluvias, granizo y nieve de moderada a fuerte intensidad seguirán en Lima y otras regiones

Espectáculos

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Norka Ascue demanda al padre de su hija por alimentos y expone insólita defensa de su expareja: “Apeló diciendo que soy pública y gano más que él”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025