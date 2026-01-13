Magaly Medina no se guarda nada. La conductora de televisión viajó recientemente a Argentina para someterse al deep plane lifting, uno de los procedimientos estéticos más sofisticados y comentados en el mundo del espectáculo, elegido también por figuras internacionales como Kris Jenner, madre de las Kardashian. Tras su paso por el quirófano, la popular 'Urraca' se convirtió en tendencia y centro de imitaciones, siendo la parodia de María Pía Copello la que más eco generó.

La imitación no pasó inadvertida: además de tratarse de otra figura reconocida de la farándula nacional, María Pía es amiga cercana de Magaly. Ante ello, la periodista de espectáculos dejó en claro que no tiene inconvenientes con las bromas, aunque sí cuestionó lo que considera una "hipocresía" en el entretenimiento respecto a las cirugías estéticas.

Magaly Medina responde tras parodia de María Pía Copello

La postura de Magaly Medina se conoció en una reciente entrevista, en la que fue consultada sobre los tiktoks que surgieron tras su primera aparición pública luego de la cirugía, entre ellos el de María Pía Copello, quien imitó su look con pañoleta. La popular 'Urraca' aseguró que toda esa repercusión le resultó divertida y descartó cualquier incomodidad. "Me ha hecho mucha gracia. Mis videos al natural y sin producción que he posteado tienen millones de vistas y los comentarios ya van a llegar a los 10.000", declaró.

En esa misma línea, la periodista de espectáculos manifestó su sorpresa por la atención masiva que ha generado su proceso de recuperación tras someterse al deep plane lifting. "Jamás imaginé el nivel de expectativa que iba a causar publicar el paso a paso de mi intervención", agregó.

"Hay demasiada hipocresía en el mundo del showbusiness": Magaly Medina sobre las cirugías de los famosos

Al profundizar en su respuesta, la conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó la resistencia que existe en el entretenimiento a hablar abiertamente de las intervenciones estéticas. "Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza. Hay demasiada hipocresía en el mundo del show business y mi filosofía de vida no va por ahí", declaró con firmeza, en referencia a la transparencia con la que ha compartido su proceso.

Por último, Magaly, quien actualmente disfruta de unas vacaciones de su programa en ATV, aprovechó para remarcar su estilo frontal y sin filtros, recordando que esa forma de expresarse ha marcado su carrera y también la percepción que el público tiene de ella. "Todos saben que me gusta hablar claro, alto y fuerte, sin mentiras. A mí se me quiere o se me odia", sentenció.