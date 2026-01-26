Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, se refirió públicamente a la denuncia que ha remecido al fútbol peruano y que involucra a Sergio Peña, así como a los jugadores Carlos Zambrano y Miguel Trauco. La declaración de la madre del ‘Depredador’ se dio cuando fue abordada por la prensa a la salida de la llamada Noche Blanquiazul de Alianza Lima.

Consultada por un reportero sobre el caso, la madre del 'Depredador' fue clara al pedir que las autoridades realicen una investigación exhaustiva. “Que investiguen bien, porque pueden ser inocentes, porque en mi familia nunca ha habido violad****, no creo”, expresó en relación directa a su sobrino Sergio Peña, quien fue separado de manera indefinida del club.

Madre de Guerrero exige drástica investigación tras denuncia que involucra a Sergio Peña

La denuncia fue presentada por una joven argentina de 22 años, quien señaló a varios futbolistas peruanos. Entre los mencionados figura Sergio Peña, mediocampista y sobrino de Paolo Guerrero. Doña Peta fue consultada, por 'Amor y fuego', a su salida del estadio de Matute con la pregunta: “¿Qué opinión tiene usted sobre todo esto que ha acontecido en los últimos días?”, a lo que respondió que espera que se “investigue bien” el caso que involucra a su familiar.

Ante la gravedad de la acusación, Sergio Peña decidió pronunciarse públicamente para rechazar cualquier responsabilidad. “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. (…) Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”, afirmó el futbolista.

Novia de Sergio Peña cambia a privado su cuenta de Instagram tras denuncia contra futbolistas

En medio de la polémica, la vida personal de Sergio Peña también se ha visto expuesta. Su pareja, Camila, tomó la decisión de poner en privado su cuenta de Instagram, donde contaba con aproximadamente 12.000 seguidores. Además, limitó los comentarios en sus publicaciones.

Esta medida buscaría proteger su privacidad y la de su familia frente a posibles mensajes negativos en redes sociales. La pareja mantiene una relación de cerca de un año, y el caso ha generado reacciones que también habría alcanzado a su entorno más cercano.