HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Congresista Málaga promueve censura contra José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Ana Paula Consorte se pronuncia sobre estado de Paolo Guerrero tras agresión de hinchas de Alianza Lima: "Agradezco su preocupación”

La brasileña Ana Paula Consorte aclaró la situación de Paolo Guerrero luego que un grupo de seguidores del equipo de La Victoria irrumpiera en Matute.

Ana Paula se pronuncia sobre estado de Paolo Guerrero tras agresión de hinchas de Alianza Lima.
Ana Paula se pronuncia sobre estado de Paolo Guerrero tras agresión de hinchas de Alianza Lima. | Foto composición LR / Google / Instagram de Ana Paula

La pareja del delantero peruano Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, se dirigió a sus seguidores a través de Instagram para tranquilizar sobre la condición del capitán del club blanquiazul. Su mensaje buscó además condenar la agresión ocurrida en Matute.

“Hola chicos, Buenos días, pasó por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”, escribió Ana Paula.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima durante protesta contra jugadores denunciados

lr.pe
Ana Paula Consorte se pronuncia tras ataque de hinchas en Matute.

Ana Paula Consorte se pronuncia tras ataque de hinchas en Matute.

Incidente de violencia en Matute y repercusiones para Alianza Lima

El 22 de enero, un grupo de hinchas irrumpió en el estadio Alejandro Villanueva tras el escándalo por la denuncia de presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. La protesta derivó en agresiones físicas hacia Paolo Guerrero y Luis Advíncula, quienes no están implicados en el caso.

El director deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, también resultó afectado por el ingreso violento. Según reportó el periodista Michael Succar, la acción evidenció deficiencias en la seguridad del club y la falta de control sobre los grupos de barristas.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebran la Navidad en Disneyland junto a su familia con tiernas fotos y usuarios piden matrimonio: '¿Y el anillo?'

lr.pe

Reacción del Comando Sur y críticas a jugadores de Alianza Lima

La barra oficial Comando Sur se pronunció mediante redes sociales cuestionando la conducta de los futbolistas denunciados y la gestión institucional del club. “Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club”, señaló el comunicado.

Este episodio marca un nuevo frente de preocupación para Alianza Lima, afectando la imagen del club y evidenciando la necesidad de fortalecer la seguridad interna, en un contexto de crisis deportiva e institucional.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima durante protesta contra jugadores denunciados

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima durante protesta contra jugadores denunciados

LEER MÁS
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucen con especial fiesta de cumpleaños para su hijo: "Felicidades al futuro mejor jugador del mundo"

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucen con especial fiesta de cumpleaños para su hijo: "Felicidades al futuro mejor jugador del mundo"

LEER MÁS
Arturo Vidal sorprende con publicación sobre Paolo Guerrero tras la victoria de Alianza Lima sobre Colo Colo

Arturo Vidal sorprende con publicación sobre Paolo Guerrero tras la victoria de Alianza Lima sobre Colo Colo

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

LEER MÁS
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 23 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

Espectáculos

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

Gigi Mitre y Rodrigo González alzaron su voz tras la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña: ''De ser culpables, lo que se merecen''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025