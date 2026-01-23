Ana Paula se pronuncia sobre estado de Paolo Guerrero tras agresión de hinchas de Alianza Lima. | Foto composición LR / Google / Instagram de Ana Paula

La pareja del delantero peruano Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, se dirigió a sus seguidores a través de Instagram para tranquilizar sobre la condición del capitán del club blanquiazul. Su mensaje buscó además condenar la agresión ocurrida en Matute.

“Hola chicos, Buenos días, pasó por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”, escribió Ana Paula.

Incidente de violencia en Matute y repercusiones para Alianza Lima

El 22 de enero, un grupo de hinchas irrumpió en el estadio Alejandro Villanueva tras el escándalo por la denuncia de presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. La protesta derivó en agresiones físicas hacia Paolo Guerrero y Luis Advíncula, quienes no están implicados en el caso.

El director deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, también resultó afectado por el ingreso violento. Según reportó el periodista Michael Succar, la acción evidenció deficiencias en la seguridad del club y la falta de control sobre los grupos de barristas.

Reacción del Comando Sur y críticas a jugadores de Alianza Lima

La barra oficial Comando Sur se pronunció mediante redes sociales cuestionando la conducta de los futbolistas denunciados y la gestión institucional del club. “Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club”, señaló el comunicado.

Este episodio marca un nuevo frente de preocupación para Alianza Lima, afectando la imagen del club y evidenciando la necesidad de fortalecer la seguridad interna, en un contexto de crisis deportiva e institucional.