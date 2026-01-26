HOYSuscripcion LR Focus

Fallece Gabriel Garzón, el actor de voz que alegró a toda una generación con Topo Gigio

A través de redes sociales, el humorista Jorge Falcón anunció el fallecimiento de Gabriel Garzón, quien prestó su voz desde 1994 al tierno ratoncito italiano que conquistó a toda Latinoamérica.

Topo Gigio, el icónico ratoncito italiano Foto: Composición LR
Foto: Composición LR | Instagram

El actor de voz y titiritero Gabriel Ernesto Garzón Lozano, la icónica voz mexicana del tierno Topo Gigio, el famoso ratoncito italiano cuya dulce voz y ternura marcaron a varias generaciones. El actor de doblaje falleció a los 57 años el domingo 25 de enero. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron su deceso. 

A través de sus redes sociales, el humorista Jorge Falcón confirmó la noticia con un corto, pero sentido mensaje de despedida a Garzón. "Hoy perdí a otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo", se lee en la publicación. 

PUEDES VER: Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

lr.pe

A inicios de diciembre solicitaron donaciones de sangre para Gabriel Garzón 

Durante diciembre de 2025, Gabriel Garzón acaparó titulares luego de que, a través de sus cuentas oficiales, solicitara apoyo de donadores de sangre. Aunque no se especificó el motivo, se dio a conocer que el actor de voz se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México y que requería una transfusión. 

La publicación se limitó a compartir los detalles del horario en que se podía acudir a donar, así como que la donación estaba destinada al actor. Tras este comunicado, no se emitió más información sobre el estado de salud de Gabriel Garzón. En 2016, sufrió un accidente laboral que derivó en la amputación de una pierna, lo que implicó en múltiples desafíos físicos, económicos y emocionales. 

PUEDES VER: Fallece Valentino Garavani, el 'último emperador' de la moda de alta costura, a los 93 años

lr.pe

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968.Fue un reconocido actor de doble, comediante, titiritero y productor mexicano, con una destacada trayectoria en espectáculos infantiles para la pantalla chica. 

Su nombre se catapultó a la fama al darle vida a la voz de Topo Gigio, el icónico ratoncito de origen italiano que conquistó a varias generaciones de Latinoamérica. Cabe señalar que Garzón prestó su voz para el doblaje en español desde 1994; su primera actuación ocurrió en Argentina. En 2006, comenzó a producirse por primera vez en México durante el Mundial y después participó en la serie animada del personaje desde el año 2020.

Participó en programas de televisión infantil como 'Una sonrisa con Cepillín', 'La casa de la risa'. Asimismo, colaboró con figuras como Tío Gaboín y Silvia Roche, creadora de 'Odisea burbujas'.

