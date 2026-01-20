HOYSuscripcion LR Focus

Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar hu*****s"

La salsera Yahaira Plasencia rompió su silencio luego de ser vista con el empresario Luis Fernando 'El Diablo' en una situación que encendió los rumores sobre la supuesta llegada de un bebé.

Imagen de Yahaira Plasencia y el empresario Luis Fernando 'El Diablo' causó revuelo en redes sociales.
Imagen de Yahaira Plasencia y el empresario Luis Fernando 'El Diablo' causó revuelo en redes sociales. | Foto: composición LR/Instagram/Yahaira Plasencia/Instarándula

Yahaira Plasencia volvió a ser centro de atención, esta vez luego de que en redes sociales estallaron los rumores sobre un supuesto embarazo vinculado a su relación con Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo'. La salsera decidió pronunciarse de manera directa, dejando en claro su postura frente a las especulaciones que circulan en plataformas digitales.

El tema cobró fuerza este fin de semana, tras la difusión de una foto de la cantante y el empresario en una situación que no pasó desapercibida. Ante ello, la intérprete de 'Soltera' optó por responder sin rodeos y con un tono firme.

La respuesta de Yahaira Plasencia tras rumores de embarazo con 'El Diablo'

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia anunció que tenía una noticia especial para sus seguidores, justo cuando los rumores de un posible embarazo comenzaban a intensificarse. La expectativa creció rápidamente, pero la artista aclaró que la sorpresa correspondía al lanzamiento de un nuevo live session.

Tras revelar el proyecto musical, la salsera aprovechó la atención para responder de manera contundente a las especulaciones sobre su vida personal, dejando en claro que se tratan de versiones sin sustento. "Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev***s", manifestó con firmeza, descartando todo rumor acerca de un bebé en camino con el empresario conocido como 'El Diablo'.

Los rumores en torno al supuesto embarazo de Yahaira Plasencia y Luis Fernando 'El Diablo'

Las versiones sobre un posible embarazo surgieron el último fin de semana, cuando una seguidora compartió en la cuenta de Instarándula una fotografía de la artista en una situación con Luis Fernando Rodríguez. "Hoy vi a Yahaira. ¿Está embarazada? Él estaba muy cariñoso y le acariciaba la pancita a cada rato, o tal vez solo es de cariño", escribió la usuaria junto a la imagen difundida en el canal del periodista de espectáculos Samuel Suárez.

Pese a la ola de comentarios, hasta ahora Yahaira Plasencia y 'El Diablo' no han confirmado la naturaleza de su vínculo actual. En declaraciones previas, la salsera descartó una relación sentimental, aunque admitió que ambos atravesaban una etapa de conocimiento mutuo.

