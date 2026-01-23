Valeria Piazza denuncia que fue víctima de estafa. | Foto composición LR / Google / Tiktok

Valeria Piazza denuncia que fue víctima de estafa. | Foto composición LR / Google / Tiktok

Valeria Piazza se convirtió en víctima de un delito que afecta a miles de personas en el país. La conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar sobre la estafa, ocurrida después de que la influencer María Paz Gonzáles Vigil, esposa de Jesús Alzamora, sufriera el robo de su teléfono móvil.

Ante esta situación, Piazza acudió a una comisaría para formalizar la denuncia correspondiente y protegerse de posibles engaños. La modelo insistió en la importancia de extremar precauciones y mantenerse alerta ante contactos sospechosos provenientes de números desconocidos.

Alerta en redes sociales de Valeria Piazza

En sus historias de Instagram, la presentadora escribió: “En la comisaría poniendo una denuncia porque le robaron el cel a María Paz y me estafaron. Tengan cuidado, si Paz les escribe por WhatsApp ¡Son ladrones!”. La publicación iba acompañada de una fotografía que mostraba a un efectivo policial registrando sus declaraciones frente a una computadora.

Aunque no precisó si los delincuentes lograron sustraer dinero, Piazza destacó el riesgo de que los estafadores utilicen los números robados para engañar a otros usuarios, extendiendo así la alerta entre sus seguidores.

Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia

Este episodio no ha sido el único inconveniente que ha enfrentado Valeria Piazza. Recientemente, la conductora reveló que su solicitud de visa para Australia fue denegada, obligándola a cancelar un viaje previamente planificado.

“Pensé que el trámite para Australia iba a ser súper fácil y la verdad es que no. Me faltó meter papeles para justificar que tengo un trabajo acá, poner tal vez estados de cuenta”, comentó Piazza, lamentando la pérdida económica en pasajes y hospedaje. Este nuevo revés se suma al episodio de estafa, reforzando su llamado a la precaución y vigilancia constante.