HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Valeria Piazza denuncia que fue estafada luego de que robaran el celular de su amiga y alerta: “Tengan cuidado”

La conductora Valeria Piazza compartió en sus redes sociales todos los detalles del terrible hecho a sus seguidores.

Valeria Piazza denuncia que fue víctima de estafa.
Valeria Piazza denuncia que fue víctima de estafa. | Foto composición LR / Google / Tiktok

Valeria Piazza se convirtió en víctima de un delito que afecta a miles de personas en el país. La conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar sobre la estafa, ocurrida después de que la influencer María Paz Gonzáles Vigil, esposa de Jesús Alzamora, sufriera el robo de su teléfono móvil.

Ante esta situación, Piazza acudió a una comisaría para formalizar la denuncia correspondiente y protegerse de posibles engaños. La modelo insistió en la importancia de extremar precauciones y mantenerse alerta ante contactos sospechosos provenientes de números desconocidos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia y expone el insólito motivo: 'Pensé que era fácil'

lr.pe

Alerta en redes sociales de Valeria Piazza

En sus historias de Instagram, la presentadora escribió: “En la comisaría poniendo una denuncia porque le robaron el cel a María Paz y me estafaron. Tengan cuidado, si Paz les escribe por WhatsApp ¡Son ladrones!”. La publicación iba acompañada de una fotografía que mostraba a un efectivo policial registrando sus declaraciones frente a una computadora.

Valeria Piazza fue a la comisaría a denunciar tras ser víctima de estafa.

Valeria Piazza fue a la comisaría a denunciar tras ser víctima de estafa.

Aunque no precisó si los delincuentes lograron sustraer dinero, Piazza destacó el riesgo de que los estafadores utilicen los números robados para engañar a otros usuarios, extendiendo así la alerta entre sus seguidores.

PUEDES VER: Valeria Piazza impactada tras recibir vaticinio sobre un posible embarazo: 'Me voy en shock'

lr.pe

Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia

Este episodio no ha sido el único inconveniente que ha enfrentado Valeria Piazza. Recientemente, la conductora reveló que su solicitud de visa para Australia fue denegada, obligándola a cancelar un viaje previamente planificado.

Pensé que el trámite para Australia iba a ser súper fácil y la verdad es que no. Me faltó meter papeles para justificar que tengo un trabajo acá, poner tal vez estados de cuenta”, comentó Piazza, lamentando la pérdida económica en pasajes y hospedaje. Este nuevo revés se suma al episodio de estafa, reforzando su llamado a la precaución y vigilancia constante.

Notas relacionadas
Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia y expone el insólito motivo: "Pensé que era fácil"

Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia y expone el insólito motivo: "Pensé que era fácil"

LEER MÁS
Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

LEER MÁS
Valeria Piazza impactada tras recibir vaticinio sobre un posible embarazo: “Me voy en shock”

Valeria Piazza impactada tras recibir vaticinio sobre un posible embarazo: “Me voy en shock”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Espectáculos

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Productora de 'Mande quien mande' defiende la llegada de Laura Huarcayo: “Es una figura importante de la TV"

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025