La denuncia contra los jugadores de Alianza Lima por presunta violación a una joven argentina ha generado conmoción en el país y el extranjero. Figuras del espectáculo se pronunciaron sobre el caso, siendo Daniela Cilloniz una de las más firmes en su crítica.

La conductora declaró: “Da vergüenza que nos sigan dejando mal afuera por su rendimiento y actitudes”. Su comentario refleja la preocupación de muchos aficionados por la imagen que proyecta el club debido a estos escándalos.

Mensaje de Daniela Cilloniz sobre justicia y disciplina en Alianza Lima

La periodista de ‘Es lo que hay’ exhortó a que las autoridades actúen con rigor y sin privilegios por fama o poder. “Si es verdad la denuncia, que la justicia sea severa y no lo pasen por agua fría. Si deben ir a la cárcel, que lo hagan y que esto sirva de ejemplo para las nuevas generaciones”, enfatizó.

Cilloniz también criticó el comportamiento de los futbolistas involucrados. Según indicó, las conductas indisciplinadas observadas fuera de la cancha afectan la credibilidad del club y la confianza de los hinchas.

Alianza Lima separa a los jugadores tras denuncia de abuso sexual

El club anunció la separación indefinida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco del primer equipo masculino. A su vez, informó que iniciará un procedimiento disciplinario siguiendo su reglamento interno.

La medida responde a la denuncia presentada por una joven de 22 años, que según el programa argentino ‘Otra mañana’, sufrió presunto abuso en Montevideo durante la pretemporada del equipo íntimo. La víctima relató que tras conocer a Carlos Zambrano y compartir una cena, fue invitada al hotel donde se hospedaba el plantel, acompañada de una amiga.