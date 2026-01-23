HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

La conductora y periodista Daniela Cilloniz reaccionó con indignación tras la denuncia de presunto abuso sexual que afecta a tres futbolistas de Alianza Lima. 

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados.
Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados. | Foto composición LR / Google

La denuncia contra los jugadores de Alianza Lima por presunta violación a una joven argentina ha generado conmoción en el país y el extranjero. Figuras del espectáculo se pronunciaron sobre el caso, siendo Daniela Cilloniz una de las más firmes en su crítica.

La conductora declaró: “Da vergüenza que nos sigan dejando mal afuera por su rendimiento y actitudes”. Su comentario refleja la preocupación de muchos aficionados por la imagen que proyecta el club debido a estos escándalos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: 'Zambrano la habría instado a beber'

lr.pe

Mensaje de Daniela Cilloniz sobre justicia y disciplina en Alianza Lima

La periodista de ‘Es lo que hay’ exhortó a que las autoridades actúen con rigor y sin privilegios por fama o poder. “Si es verdad la denuncia, que la justicia sea severa y no lo pasen por agua fría. Si deben ir a la cárcel, que lo hagan y que esto sirva de ejemplo para las nuevas generaciones”, enfatizó.

Cilloniz también criticó el comportamiento de los futbolistas involucrados. Según indicó, las conductas indisciplinadas observadas fuera de la cancha afectan la credibilidad del club y la confianza de los hinchas.

PUEDES VER: Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

lr.pe

Alianza Lima separa a los jugadores tras denuncia de abuso sexual

El club anunció la separación indefinida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco del primer equipo masculino. A su vez, informó que iniciará un procedimiento disciplinario siguiendo su reglamento interno.

La medida responde a la denuncia presentada por una joven de 22 años, que según el programa argentino ‘Otra mañana’, sufrió presunto abuso en Montevideo durante la pretemporada del equipo íntimo. La víctima relató que tras conocer a Carlos Zambrano y compartir una cena, fue invitada al hotel donde se hospedaba el plantel, acompañada de una amiga.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima durante protesta contra jugadores denunciados

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima durante protesta contra jugadores denunciados

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mauro Cantoro puso en duda el trabajo de Pablo Guede tras indisciplina en Alianza Lima: "Se le escapó de las manos"

Beca 18: Falta de presupuesto retrasa publicación de resultados y el Minedu opta por el silencio

Puno: asesinan a taxista frente al cementerio del distrito de Caracoto

Espectáculos

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela haber adquirido deuda “millonaria” y posterga la compra de su casa: "Estoy terminando de pagar"

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Valeria Piazza denuncia que fue estafada luego de que robaran el celular de su amiga y alerta: “Tengan cuidado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Fiscalía archiva 7 investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo que protestaron contra Tía María

Gobierno de José Jerí nombra al año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025