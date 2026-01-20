Vanessa López salió al frente y respondió directamente a las críticas por aparecer en 'La casita' de Bad Bunny, durante la primera fecha que el puertorriqueño ofreció en el Estadio Nacional de Lima. Además, dejó en claro que su presencia en el escenario se debió exclusivamente a la suerte y no a su condición de figura del espectáculo ni a contactos con la producción del tour 'Debí tirar más fotos'.

Asimismo, la influencer abordó las comparaciones entre 'La casita' y el 'Búnker' de Jefferson Farfán. López aseguró que nunca ha sido invitada a la discoteca privada subterránea, ubicada en la mansión de La Molina de la 'Foquita'. "Todos rajan, a nadie le parece, seguro todo viene dese la envidia", aseguró la expareja de Carlos Barraza.

Vanessa López responde a las críticas

Vanessa López cuenta detalles de cómo llegó a 'La casita' de Bad Bunny

La selección de invitadas a la famosa 'Casita' generó opiniones divididas en redes sociales. Muchos criticaron la presencia de Vanessa López por considerarla una persona poco conocida en el espectáculo peruano. En declaraciones para Trome, la influencer indicó: "No entiendo por qué siempre rajan, yo estaba disfrutando a un costadito, muy tranquila". Asimismo, fue tajante al señalar: "No le pedí a nadie que me meta a 'La casita' ni busqué entrar, yo estuve perfil bajo".

Asimismo, López explicó que el viernes 16 de enero llegó al 'Coloso de José Díaz' acompañada de tres amigas. Mientras esperaban sus turno para ingresar al concierto, "justo nos pararon para que pasaran unos carritos y me dijeron: '¿Tú y tus amigas quieren ir a la casita?', relató. Inmediatamente, y con una sonrisa, asintieron e indicaron que "sí".

Vanessa López descarta favoritismo en 'La casita' de Bad Bunny

Vanessa López dejó en claro que adquirió entradas Pit A para la primera fecha del 'Conejo Malo' en Lima. "Era suerte de cada una entrar a la casita", aseguró. También afirmó que no existieron condiciones específicas para ingresar. Sin embargo, la producción sí retuvo los celulares de las seleccionadas, ya que estaba prohibido grabar o tomar fotografías durante el famoso segmento.

"Nada, por eso había de todo un poco. Yo vi chicas muy lindas como Natalie Vértiz y otras nada que ver. Suerte de cada una. Mi grupo de amigas, todas son bellas, con nuestros outfits diez sobre diez", concluyó Vanessa López.