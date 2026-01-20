HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Vanessa López responde a comparaciones entre la casita de Bad Bunny y el búnker de Jefferson Farfán: "Todo viene desde la envidia"

Vanessa López fue blanco de críticas en redes sociales por formar parte de 'La casita' de Bad Bunny. Por ello, aclaró que su participación en el famoso segmento se debió exclusivamente a la suerte y no a contactos con la producción.

Vanessa López hace oído sordo a las críticas Foto: Composición LR
Vanessa López hace oído sordo a las críticas Foto: Composición LR | Instagram de Vanessa López

Vanessa López salió al frente y respondió directamente a las críticas por aparecer en 'La casita' de Bad Bunny, durante la primera fecha que el puertorriqueño ofreció en el Estadio Nacional de Lima. Además, dejó en claro que su presencia en el escenario se debió exclusivamente a la suerte y no a su condición de figura del espectáculo ni a contactos con la producción del tour 'Debí tirar más fotos'.

Asimismo, la influencer abordó las comparaciones entre 'La casita' y el 'Búnker' de Jefferson Farfán. López aseguró que nunca ha sido invitada a la discoteca privada subterránea, ubicada en la mansión de La Molina de la 'Foquita'. "Todos rajan, a nadie le parece, seguro todo viene dese la envidia", aseguró la expareja de Carlos Barraza.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Vanessa López responde a las críticas

Vanessa López responde a las críticas

PUEDES VER: De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

lr.pe

Vanessa López cuenta detalles de cómo llegó a 'La casita' de Bad Bunny

La selección de invitadas a la famosa 'Casita' generó opiniones divididas en redes sociales. Muchos criticaron la presencia de Vanessa López por considerarla una persona poco conocida en el espectáculo peruano. En declaraciones para Trome, la influencer indicó: "No entiendo por qué siempre rajan, yo estaba disfrutando a un costadito, muy tranquila". Asimismo, fue tajante al señalar: "No le pedí a nadie que me meta a 'La casita' ni busqué entrar, yo estuve perfil bajo".

Asimismo, López explicó que el viernes 16 de enero llegó al 'Coloso de José Díaz' acompañada de tres amigas. Mientras esperaban sus turno para ingresar al concierto, "justo nos pararon para que pasaran unos carritos y me dijeron: '¿Tú y tus amigas quieren ir a la casita?', relató. Inmediatamente, y con una sonrisa, asintieron e indicaron que "sí".

PUEDES VER: Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

lr.pe

Vanessa López descarta favoritismo en 'La casita' de Bad Bunny

Vanessa López dejó en claro que adquirió entradas Pit A para la primera fecha del 'Conejo Malo' en Lima. "Era suerte de cada una entrar a la casita", aseguró. También afirmó que no existieron condiciones específicas para ingresar. Sin embargo, la producción sí retuvo los celulares de las seleccionadas, ya que estaba prohibido grabar o tomar fotografías durante el famoso segmento.

"Nada, por eso había de todo un poco. Yo vi chicas muy lindas como Natalie Vértiz y otras nada que ver. Suerte de cada una. Mi grupo de amigas, todas son bellas, con nuestros outfits diez sobre diez", concluyó Vanessa López.

Vanessa López es denunciada por agresión por la actual pareja de Jhonny Silva en la salida de una discoteca

Vanessa López es denunciada por agresión por la actual pareja de Jhonny Silva en la salida de una discoteca

Vanessa López critica duramente a Jean Deza tras denuncia por agresión: “¡Es de lo peor!”

Vanessa López critica duramente a Jean Deza tras denuncia por agresión: “¡Es de lo peor!”

Contraloría investiga a pareja de Vanessa López tras ganar MILLONARIA suma de dinero en licitaciones con el Estado

Contraloría investiga a pareja de Vanessa López tras ganar MILLONARIA suma de dinero en licitaciones con el Estado

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo conmueven con tierno mensaje por el cumpleaños de su hijo: "Estaré siempre para guiarte"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo conmueven con tierno mensaje por el cumpleaños de su hijo: "Estaré siempre para guiarte"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

