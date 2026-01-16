HOYSuscripcion LR Focus

Natalie Vértiz brilla en 'La Casita' de Bad Bunny en el primer concierto del cantante en el Estadio Nacional

La popular modelo Natalie Vértiz robó miradas con su performance en 'La Casita', el segmento más esperado por los fans de Bad Bunny, en la primera fecha celebrada en Lima este viernes 16 de enero.

La presentadora Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny este viernes 16 de enero.
La presentadora Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny este viernes 16 de enero. | Foto: composición LR/Instagram/URPI/Sebastián Blanco

¡Natalie Vértiz deslumbró en 'La Casita'! La modelo y conductora peruana fue una de las invitadas especiales en el segmento más esperado del concierto de Bad Bunny. Su aparición se produjo durante el primer show que el artista puertorriqueño ofreció en el Estadio Nacional de Lima este viernes 16 de enero, generando gran entusiasmo entre los asistentes.

El 'Conejo Malo' regresó a la capital peruana tras cuatro años de ausencia con su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. La expectativa por su retorno fue tan alta que, al igual que en su visita anterior, consiguió un sold out en ambas fechas, consolidando su poder de convocatoria en uno de los escenarios más multitudinarios del país.

Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

Natalie Vértiz en 'La Casita' de Bad Bunny

Natalie Vértiz, reconocida por su faceta en la pasarela y la televisión, se mostró evidentemente emocionada mientras hacía su performance en 'La Casita' de Bad Bunny. Este segmento, el segundo en cada fecha del tour, resalta por la presencia de celebridades locales de cada país. En esta oportunidad, fue la modelo quien se robó miradas, en medio de la expectativa por conocer qué otras figuras de la farándula nacional fueron invitadas.

La presentadora Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny este viernes 16 de enero. Foto: URPI/Sebastián Blanco

La presentadora Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny este viernes 16 de enero. Foto: URPI/Sebastián Blanco

