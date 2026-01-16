La presentadora Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny este viernes 16 de enero. | Foto: composición LR/Instagram/URPI/Sebastián Blanco

La presentadora Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny este viernes 16 de enero. | Foto: composición LR/Instagram/URPI/Sebastián Blanco

¡Natalie Vértiz deslumbró en 'La Casita'! La modelo y conductora peruana fue una de las invitadas especiales en el segmento más esperado del concierto de Bad Bunny. Su aparición se produjo durante el primer show que el artista puertorriqueño ofreció en el Estadio Nacional de Lima este viernes 16 de enero, generando gran entusiasmo entre los asistentes.

El 'Conejo Malo' regresó a la capital peruana tras cuatro años de ausencia con su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. La expectativa por su retorno fue tan alta que, al igual que en su visita anterior, consiguió un sold out en ambas fechas, consolidando su poder de convocatoria en uno de los escenarios más multitudinarios del país.

Natalie Vértiz en 'La Casita' de Bad Bunny

Natalie Vértiz, reconocida por su faceta en la pasarela y la televisión, se mostró evidentemente emocionada mientras hacía su performance en 'La Casita' de Bad Bunny. Este segmento, el segundo en cada fecha del tour, resalta por la presencia de celebridades locales de cada país. En esta oportunidad, fue la modelo quien se robó miradas, en medio de la expectativa por conocer qué otras figuras de la farándula nacional fueron invitadas.