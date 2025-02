Vanessa López se encuentra nuevamente en un escándalo tras ser acusada de agredir a Fiorella Peralta, pareja de su exnovio Johnny Silva. La modelo negó las acusaciones y reveló que el empresario intentó acercarse a ella la misma noche del incidente.

La expareja de Carlos Barraza es señalada por presuntamente atacar a Fiorella Peralta en la salida de una discoteca al sur de Lima. La modelo se defendió en el programa 'Magaly TV, la firme' y aseguró que no existen pruebas en su contra. Además, sorprendió al revelar que Johnny Silva habría intentado tocarla sin su consentimiento.

Fiorella Peralta denunció a Vanessa López por agresión física en salida de discoteca

Fiorella Peralta, actual pareja de Johnny Silva, acusó a Vanessa López de agredirla durante una salida nocturna. Sin embargo, la modelo negó rotundamente los hechos y cuestionó la falta de pruebas que respalden dicha versión.

"Yo también podría decir que pasó esto y esto. Si hemos tenido un intercambio de palabras afuera de la discoteca fue porque Johnny la dejó tirada. Supuestamente, la dejó porque estaban discutiendo por mí", declaró la modelo, desestimando las acusaciones en su contra.

Vanessa López sugirió que la pelea entre el empresario y su novia pudo haberse originado debido a su presencia en el mismo local. Sin embargo, sostuvo que no protagonizó ningún acto violento contra la joven.

En medio de la polémica, Vanessa López reveló que su expareja habría intentado acercarse a ella de manera inapropiada esa misma noche. Según su testimonio, Johnny Silva la tocó sin su consentimiento, acción que fue presenciada por Gabriela Álava, amiga de la modelo.

"Yo me fui al baño, salgo, lo veo y me volteo para volver a entrar, pero con sus dos manos me agarró el trasero. Su seguridad, el señor César, se lo llevó. Él dijo que solo quería darme una palmada porque yo estaba bailando provocativamente y que no se pudo resistir, creo", mencionó Vanessa López.