Melissa Klug se pronunció al conocer el video donde, según el relato de ‘Amor y Fuego’, Bryan Torres agrede a su hija Samahara Lobatón. La empresaria aseguró a través de mensajes de texto que desconocía la existencia del material y que la noticia la dejó consternada. "Qué hijo de p…No había visto eso (…) Infeliz, abusivo", expresó.

Tras acudir a la comisaría, la chalaca fue abordada por las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. La expareja de Jesús Barco manifestó su enojo ante el equipo de espectáculos. “Él ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza. Dios mío, necesita ayuda psicológica. No quiere ayuda, cuando una persona no quiere”, aseveró visiblemente afectada.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Video de agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón genera conmoción

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, detalló que el equipo recibió un video donde, según se indica, Bryan Torres agredía a Samahara en su habitación. Por respeto a la privacidad, las imágenes no fueron difundidas, pero describió la secuencia de violencia con precisión.

El conductor narró que la joven habría recibido un cachetadón, fue lanzada a la cama y recibió golpes mientras el agresor colocaba la almohada para evitar evidencia. Además, se observó jalones de cabello que incrementaron la gravedad del episodio.

Melissa Klug pide justicia para Samahara Lobatón

La madre de la influencer resaltó que la situación ha superado cualquier límite y enfatizó que su prioridad es proteger a su hija. La indignación de Melissa generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre seguidores del programa de espectáculos.

Por su parte, Gigi Mitre y Rodrigo González coincidieron en mostrar consternación por lo relatado, mientras la opinión pública sigue atenta a la evolución del caso y a un pronunciamiento oficial de las partes involucradas.