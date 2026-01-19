HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López estalla contra abogada de Christian Cueva por decir que 'infló precios' para recibir aumento de pensión

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, respondió con dureza a la abogada del futbolista, Medaly Barrientos, quien la acusó de manipular cifras en el proceso de pensión para sus hijos.

Pamela López tuvo fuertes calificativos contra la abogada de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Pamela López tuvo fuertes calificativos contra la abogada de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/Willax

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, protagonizó un nuevo enfrentamiento público tras ser acusada de inflar los montos de la pensión alimenticia de sus hijos. En declaraciones brindadas en el programa 'Amor y fuego', la trujillana no dudó en responder directamente a la abogada del futbolista de Juan Pablo II, Medaly Barrientos, quien la señaló de exagerar los costos en el proceso legal que mantienen desde hace varios meses.

La polémica se encendió luego de que Barrientos declarara que, al revisar la demanda interpuesta por López, se habrían detectado cifras elevadas y poco realistas, como el cálculo de un balón de gas mensual por cada niño o recibos de luz duplicados. La madre de los hijos del futbolista negó rotundamente estas acusaciones y arremetió contra la defensa legal de su aún esposo.

PUEDES VER: Pamela López ironiza en evento por la deuda de S/80.000 de Christian Cueva: 'Justo para pagar a mi madrecita'

Pamela López responde con todo a abogada de Christian Cueva

Indignada por lo que considera una estrategia para desacreditarla, Pamela López arremetió en televisión nacional contra la abogada de Christian Cueva. Durante su intervención en el programa de Willax, la influencer calificó de “descerebrada” a Barrientos por solicitar una tenencia compartida y por acusarla de alterar los precios para que le aumenten la pensión para sus hijos.

“¿Desde cuándo a tu patrocinado no lo ves con sus hijos? Así quieren tenencia compartida... de verdad que hay que ser descerebrada. Así tratan de amedrentarme”, expresó visiblemente molesta.

López también desmintió haber inflado los precios de la pensión, valorada en S/64.000, y pidió que se revisen bien los gastos antes de lanzar acusaciones sin fundamento. “Con un cuadro es fácil comprobarlo...”, respondió al ser consultada por las cifras que había presentado como sustento para la manutención de sus menores hijos.

PUEDES VER: Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: 'Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos'

¿Qué había dicho la abogada de Christian Cueva sobre Pamela López?

Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, sostuvo hace unos días en el programa 'Arriba mi gente' que los montos presentados por Pamela López en su demanda resultaban desproporcionados y poco realistas. En su declaración, afirmó que existía una clara intención de “inflar sumas” y cuestionó la falta de objetividad al calcular las necesidades básicas de los menores.

“Hemos podido verificar en la demanda sumas infladas. Esa es la verdad. Se intenta decir que hay un balón de gas al mes por cada niño, un recibo de luz por cada niño... Hay que ser realistas”, aseguró Barrientos.

Asimismo, la abogada recordó que la obligación alimentaria recae sobre ambos padres, y no exclusivamente sobre el futbolista, lo que refuerza el argumento de la defensa de Cueva ante la solicitud de una pensión que consideran excesiva.

