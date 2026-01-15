HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

Pamela López aseguró que el monto permitirá que sus tres menores hijos, quienes están acostumbrados a cierto estilo de vida, no sean privados intempestivamente de él.

Pamela López detalla por qué pide S/64 mil a Cueva Foto: Composición LR
Pamela López detalla por qué pide S/64 mil a Cueva Foto: Composición LR | Difusión / Instagram de Pamela López

Pamela López explicó por qué solicitó una pensión de S/ 64 mil soles a Christian Cueva para cubrir las necesidades de sus tres menores hijos, fruto de su relación de más de 10 años con el jugador de la Selección Peruana de Fútbol. El monto ha sido criticado en redes sociales; los usuarios la han calificado de 'excesivo'. Ante ello, la trujillano argumentó detalladamente los gastos de sus herederos.

Ante las cámaras de un conocido medio local, la actual pareja de Paul Michael indicó que sus hijos están acostumbrados a cierto estilo de vida del que no pueden ser privados intempestivamente. Además, López aseguró que ella trabaja al igual que el popular 'Aladino', para cubrir cada uno de los gastos de los menores.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: '¿Cómo es posible?'

lr.pe

Pamela López se defiende las críticas en redes sociales

En declaraciones para 'América Espectáculos', Pamela López precisó: "Primero, para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual a la de Pepito y así sucesivamente", dijo en un primer instante. Además, hizo hincapié en que las realidades "son distintas entre todos".

“Yo tengo 3 menores hijos que aún están pequeños. El monto se fija en la base alta; con base en ese monto, las entidades pertinentes deciden y te aterrizan una cifra. Nosotros presentamos un cuadro de gastos, colegios y todo lo que conlleva los gastos. Esa es la realidad, esa es mi realidad “, explicó.

PUEDES VER: Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

lr.pe

Pamela López en desacuerdo con monto que ofrece Christian Cueva

Semanas atrás, se dio a conocer que Christian Cueva estaría ofreciendo S/12 mil soles como pensión para sus tres hijos; sin embargo, Pamela López aseguró que dicho monto no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores y que más de la mitad del dinero es destinada para su educación.

“No es que me van a dar S/64 mil, gente, no se desubiquen. Infórmese bien antes de emitir una opinión. Yo te pregunto: ¿cómo va a ser 12 mil si solamente 8 mil van para el colegio? ¿Con 4 mil pueden vivir 3 niños con entre tantos pagos? No, es absurdo", aseguró.

Notas relacionadas
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

LEER MÁS
Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

LEER MÁS
Grasse Becerra REVELA la emotiva razón por la que se alejó de la televisión: "Tuve que elegir"

Grasse Becerra REVELA la emotiva razón por la que se alejó de la televisión: "Tuve que elegir"

LEER MÁS
Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y su hija se roba la atención con tierno mensaje: “Te amo, hermanita”

Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y su hija se roba la atención con tierno mensaje: “Te amo, hermanita”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Espectáculos

Muere Jian Carlos Moscol 'JC', recordado excantante del grupo de cumbia Cantaritos de Oro

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025