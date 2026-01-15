Pamela López explicó por qué solicitó una pensión de S/ 64 mil soles a Christian Cueva para cubrir las necesidades de sus tres menores hijos, fruto de su relación de más de 10 años con el jugador de la Selección Peruana de Fútbol. El monto ha sido criticado en redes sociales; los usuarios la han calificado de 'excesivo'. Ante ello, la trujillano argumentó detalladamente los gastos de sus herederos.

Ante las cámaras de un conocido medio local, la actual pareja de Paul Michael indicó que sus hijos están acostumbrados a cierto estilo de vida del que no pueden ser privados intempestivamente. Además, López aseguró que ella trabaja al igual que el popular 'Aladino', para cubrir cada uno de los gastos de los menores.

Pamela López se defiende las críticas en redes sociales

En declaraciones para 'América Espectáculos', Pamela López precisó: "Primero, para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual a la de Pepito y así sucesivamente", dijo en un primer instante. Además, hizo hincapié en que las realidades "son distintas entre todos".

“Yo tengo 3 menores hijos que aún están pequeños. El monto se fija en la base alta; con base en ese monto, las entidades pertinentes deciden y te aterrizan una cifra. Nosotros presentamos un cuadro de gastos, colegios y todo lo que conlleva los gastos. Esa es la realidad, esa es mi realidad “, explicó.

Pamela López en desacuerdo con monto que ofrece Christian Cueva

Semanas atrás, se dio a conocer que Christian Cueva estaría ofreciendo S/12 mil soles como pensión para sus tres hijos; sin embargo, Pamela López aseguró que dicho monto no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores y que más de la mitad del dinero es destinada para su educación.

“No es que me van a dar S/64 mil, gente, no se desubiquen. Infórmese bien antes de emitir una opinión. Yo te pregunto: ¿cómo va a ser 12 mil si solamente 8 mil van para el colegio? ¿Con 4 mil pueden vivir 3 niños con entre tantos pagos? No, es absurdo", aseguró.