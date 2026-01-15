Christian Cueva y Pamela López se casaron un 21 de diciembre de 2019. Foto: Composición LR/Instagram

Christian Cueva presentó el 17 de diciembre del año pasado una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, su todavía esposa y madre de sus tres hijos. Sin embargo, el Poder Judicial declaró inadmisible el trámite, ya que el futbolista no justificó de manera adecuada los motivos para solicitar la disolución de su vínculo matrimonial.

En la resolución se indica lo siguiente: “Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Christian Alberto Cueva Bravo contra Maira Pamela López Solorzano sobre divorcio por causal. Concediéndole el plazo de cinco días para subsanar los defectos anotados bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición superior. Notificándose mediante cédula”.

El fallo, emitido el 22 de diciembre y compartido por Infobae, detalla que el futbolista tuvo la oportunidad de corregir los errores de su demanda, luego de no cumplir con los requisitos legales.

PJ rechaza trámite de divorcio por causal de Christian Cueva contra Pamela López

En la demanda presentada por Christian Cueva contra Pamela López, los motivos expuestos incluyen conducta deshonrosa, imposibilidad de hacer vida en común y violencia de familia. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima concluyó que las pruebas debían detallar por separado los fundamentos de cada causal, así como la fecha en que ocurrieron los hechos.

“Debe precisar por separado, los fundamentos de hecho que cada causal de divorcio que se invoca, indicando en qué consiste cada una y la fecha de la ocurrencia de los mismos”, señaló la web en mención que difundió la resolución.

Además, si el actual jugador del Juan Pablo II, de la primera división en Perú, desea continuar con el proceso de divorcio por causal, tendría que haber subsanado los defectos señalados y reformular su solicitud. La otra opción es una separación legal mediante una conciliación de mutuo acuerdo, alternativa que Pamela López ha reiterado en varias ocasiones como la vía para finalizar el proceso.

Pamela López y Christian Cueva deciden no pronunciarse tras fallo del PJ

Aunque la resolución data del 22 de diciembre del año pasado, tanto Christian Cueva como Pamela López han decidido mantenerse cautos y no brindar declaraciones sobre el tema.

Aparentemente, el futbolista habría subsanado los errores señalados por la instancia legal, lo que permitiría que el Poder Judicial revise nuevamente el caso y emita una nueva decisión en las próximas semanas.