HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Ángel Páez responde a Rafael López Aliaga y sus amenazas de vida | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo del Juzgado de Familia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Futbolista Christian Cueva perdió pleito legal contra su todavía esposa Pamela López, pero la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la oportunidad de subsanar los errores señalados en su demanda. Ambos todavía no se han pronunciado. 

Christian Cueva y Pamela López se casaron un 21 de diciembre de 2019. Foto: Composición LR/Instagram
Christian Cueva y Pamela López se casaron un 21 de diciembre de 2019. Foto: Composición LR/Instagram

Christian Cueva presentó el 17 de diciembre del año pasado una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, su todavía esposa y madre de sus tres hijos. Sin embargo, el Poder Judicial declaró inadmisible el trámite, ya que el futbolista no justificó de manera adecuada los motivos para solicitar la disolución de su vínculo matrimonial.

En la resolución se indica lo siguiente: “Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Christian Alberto Cueva Bravo contra Maira Pamela López Solorzano sobre divorcio por causal. Concediéndole el plazo de cinco días para subsanar los defectos anotados bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición superior. Notificándose mediante cédula”.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El fallo, emitido el 22 de diciembre y compartido por Infobae, detalla que el futbolista tuvo la oportunidad de corregir los errores de su demanda, luego de no cumplir con los requisitos legales.

Fallo del Poder Judicial sobre divorcio por causal de Christian Cueva contra Pamela López. Foto: Infobae.

Fallo del Poder Judicial sobre divorcio por causal de Christian Cueva contra Pamela López. Foto: Infobae.

PUEDES VER: Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: 'Pamela Franco debería estar bien decepcionada'

lr.pe

PJ rechaza trámite de divorcio por causal de Christian Cueva contra Pamela López

En la demanda presentada por Christian Cueva contra Pamela López, los motivos expuestos incluyen conducta deshonrosa, imposibilidad de hacer vida en común y violencia de familia. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima concluyó que las pruebas debían detallar por separado los fundamentos de cada causal, así como la fecha en que ocurrieron los hechos.

“Debe precisar por separado, los fundamentos de hecho que cada causal de divorcio que se invoca, indicando en qué consiste cada una y la fecha de la ocurrencia de los mismos”, señaló la web en mención que difundió la resolución.

Además, si el actual jugador del Juan Pablo II, de la primera división en Perú, desea continuar con el proceso de divorcio por causal, tendría que haber subsanado los defectos señalados y reformular su solicitud. La otra opción es una separación legal mediante una conciliación de mutuo acuerdo, alternativa que Pamela López ha reiterado en varias ocasiones como la vía para finalizar el proceso.

PUEDES VER: Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

lr.pe

Pamela López y Christian Cueva deciden no pronunciarse tras fallo del PJ

Aunque la resolución data del 22 de diciembre del año pasado, tanto Christian Cueva como Pamela López han decidido mantenerse cautos y no brindar declaraciones sobre el tema.

Aparentemente, el futbolista habría subsanado los errores señalados por la instancia legal, lo que permitiría que el Poder Judicial revise nuevamente el caso y emita una nueva decisión en las próximas semanas.

Notas relacionadas
Revelan que Christian Cueva tenía conflictos con Renato Tapia en la selección peruana: "Decía que se creía el capitán"

Revelan que Christian Cueva tenía conflictos con Renato Tapia en la selección peruana: "Decía que se creía el capitán"

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

LEER MÁS
'Chorri' Palacios y su fuerte opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva: "Cada quien va a decir lo que más le convenga"

'Chorri' Palacios y su fuerte opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva: "Cada quien va a decir lo que más le convenga"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Expareja de Bryan Torres rompe su silencio tras caso de Samahara Lobatón y revela que el cantante también la agredió: "He vivido casi lo mismo"

Expareja de Bryan Torres rompe su silencio tras caso de Samahara Lobatón y revela que el cantante también la agredió: "He vivido casi lo mismo"

LEER MÁS
Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

LEER MÁS
María Pía Copello celebra 20 años de casada con el empresario Samuel Dyer y comete locura de amor: “¿Creen que le guste mi sorpresa?”

María Pía Copello celebra 20 años de casada con el empresario Samuel Dyer y comete locura de amor: “¿Creen que le guste mi sorpresa?”

LEER MÁS
Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

LEER MÁS
Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

LEER MÁS
Melissa Klug revela desconocimiento del paradero de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: "No puede estar suelto"

Melissa Klug revela desconocimiento del paradero de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: "No puede estar suelto"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Espectáculos

Ricardo Bonilla emocionado de llevar a Timoteo a la pantalla grande con la película ‘Mi mejor enemiga’: “Me siento feliz”

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

María Pía Copello celebra 20 años de casada con el empresario Samuel Dyer y comete locura de amor: “¿Creen que le guste mí sorpresa?”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025