Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta en Trujillo: “Se sintió la explosión fuertísima”

El bus de Armonía 10 de Walther Lozada fue atacado con explosivos en Trujillo. Uno de los choferes de la orquesta narró el susto y daños tras la fuerte detonación.

Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta.
Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta. | Composición LR / Google/Yolanda Goicochea / URPI-LR

El vehículo de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada sufrió un atentado con explosivos la madrugada del lunes 19 de enero mientras se encontraba en la discoteca Monasterio, durante la presentación del grupo. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero los integrantes vivieron momentos de gran tensión.

Uno de los integrantes, que también se desempeña como conductor de la agrupación, relató su experiencia para La República. “Se sintió la explosión fuertísima y por dentro se llenó con ese químico que arroja la bomba pero nosotros pensábamos que la bomba estaba dentro de la discoteca”, afirmó y detalló que los vidrios del bus estallaron cerca de su cuello, aunque se encuentra estable gracias a la protección del vehículo y a la asistencia de sus compañeros.

PUEDES VER: Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

lr.pe

Armonía 10 de Walther Lozada suspende eventos tras atentado

El conductor explicó que el bus quedó completamente destrozado del lado donde los músicos guardaban sus pertenencias. Algunos eventos próximos de la orquesta se han suspendido debido a la falta de movilidad y por precaución.

La orquesta llevaba una hora en el escenario cuando ocurrió. Gracias a Dios no hubo heridos... Se ha suspendido algunos eventos que son largos …todito el bus esta destrozado”, agregó. En esa misma línea, precisó que las amenazas previas parecían dirigidas al local, aunque el ataque afectó directamente a la agrupación.

PUEDES VER: Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado en Trujillo: Que el Gobierno tome acciones inmediatas

lr.pe

Reacción del músico de Armonía 10 de Walther Lozada

El integrante de Armonía 10 de Walther Lozada destacó que, a pesar de la tensión, los músicos han continuado trabajando con precaución. Negó que en los últimos meses hayan recibido amenazas recientes, y aclaró que el atentado no fue un hecho aislado en la ciudad, sino un incidente que generó alarma en la zona.

Hace tiempo denunciamos extorsión, pero la orquesta ha seguido tocando. Imagínate lo que ha sucedido esta vez… Todo el bus está destrozado”, recalcó, además, hizo un llamado a las autoridades.

