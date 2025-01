Yessenia Villanueva, quien reside en Estados Unidos, ha mostrado públicamente su preocupación por la salud de su padre, el célebre cómico peruano Melcochita. A sus 87 años, Melcochita sigue trabajando incansablemente en los escenarios, algo que su hija considera perjudicial para su bienestar. En medio de esta situación, Yessenia también ha aprovechado para defenderse de acusaciones que, según ella, buscan mostrarla como una persona mantenida.

Además de hablar sobre la salud de su padre, Yessenia no dudó en expresar su malestar con algunas declaraciones de Monserrat Seminario, esposa de Melcochita. Según la hija del cómico, Monserrat ha insinuado que su padre continúa apoyándola económicamente, lo cual, en su opinión, no es cierto. La hija del humorista dejó claro que desde pequeña ha trabajado por sí misma y no depende de su padre.

Preocupación por la salud de Melcochita

En declaraciones al diario Trome, Yessenia Villanueva ha manifestado su deseo de que Melcochita se retire de los escenarios para cuidar su salud. La joven aseguró que, a pesar de los esfuerzos de su padre por seguir trabajando, su edad ya no le permite mantener el ritmo que antes tenía. “Mi papá está viejo y no debería trabajar tanto”, señaló Yessenia, resaltando que la familia está dispuesta a apoyarlo en lo que necesite, al igual que lo hacen con su madre.

Por otro lado, el conflicto con Monserrat Seminario se intensificó cuando Yessenia acusó a la esposa de Melcochita de hacerla parecer como una persona mantenida. Según Yessenia, Monserrat siempre hace comentarios insinuando que fue Melcochita quien la ayudó económicamente para poder trasladarse a Estados Unidos, lo que no refleja la realidad. “Nos hace ver como mantenidos y desde niña he trabajado duro”, afirmó Yessenia, destacando que siempre ha sido independiente y que ha logrado salir adelante por sus propios medios.