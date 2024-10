Yessenia Villanueva, hija del reconocido cómico y sonero peruano Pedro Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, sufrió un grave accidente en los Estados Unidos, donde reside desde hace varios años. El incidente ocurrió en Nueva Jersey, mientras ella se dirigía a su trabajo en bicicleta.

Cuando estaba cerca de llegar a su destino, una mujer abrió inesperadamente la puerta de su camioneta, lo que provocó un fuerte choque. Como resultado, Yessenia fue trasladada de inmediato al hospital con la cabeza rota, lo que había generado preocupación entre sus familiares y seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de Yessenia Villanueva tras su accidente?

Tras el accidente, Yessenia Villanueva quiso mantener informados a sus familiares y seguidores sobre su estado de salud. La hija de ‘Melcochita’ reveló que, afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. Incluso, confirmó que ya se ha reincorporado a su trabajo en Nueva Jersey, lo que ha llevado tranquilidad a quienes estaban preocupados por su bienestar.

“Me iba a trabajar en mi bicicleta y cuando estaba por llegar una señora abrió la puerta de un taxi, me estrellé y salí volando. Me rompí la cabeza y me llevaron al hospital, todavía sigo recuperándome, pero ya volví a mi trabajo”, señaló la hija de ‘Melcochita’ al diario Trome desde los Estados Unidos.

Yessenia Villanueva la pasó mal por unos momentos en los Estados Unidos. Foto: Instagram.

¿A qué se dedica la hija de ‘Melcochita’ en los Estados Unidos?

Yessenia Villanueva ha demostrado ser muy perseverante en su búsqueda del sueño americano en Estados Unidos. A pesar de los obstáculos iniciales y su anhelo de regresar a Perú, ha sabido encontrar diferentes formas de superarse y mantenerse económicamente. Desde trabajos de limpieza hasta actuaciones musicales en eventos privados.

Además, su versatilidad le han abierto puertas en diversos sectores laborales, como la venta de productos de belleza, el servicio de limpieza y la música. Es en este último ámbito donde ha destacado, le ha generado ingresos sustanciales que le han permitido no solo subsistir, sino también ahorrar. Con tarifas de 250 dólares por hora en sus presentaciones, ha logrado obtener hasta 600 dólares en un lapso de dos horas, incluyendo propinas. Así lo dio a conocer en un reportaje que Magaly Medina hizo sobre ella.

Yessenia Villanueva y la vez que perdió a su hijo en un accidente

En enero de 2021, Yessenia Villanueva enfrentó un trágico suceso al perder a su hijo en un accidente de moto ocurrido en la antigua Panamericana Sur, en Lurín. El joven, identificado como Jhordan Aguilera, era nieto del popular cómico ‘Melcochita’. Su fallecimiento dejó un profundo dolor en la familia, especialmente porque dejó a una bebé de apenas tres meses de nacida, aumentando el impacto emocional de la tragedia.

