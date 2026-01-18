HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Ñengo Flow, el artista sorpresa del segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima?

Ñengo Flow ha apoyado la carrera de Bad Bunny desde sus primeros años en el trap. Los artistas puertorriqueños han colaborado en canciones como 'Safaera', 'Qué malo', 'ACHO PR' y 'Gato de noche', entre otros.

Bad Bunny y Ñengo Flow en el Estadio Nacional de Lima Foto: Composición LR
Bad Bunny y Ñengo Flow en el Estadio Nacional de Lima Foto: Composición LR | Bad Bunny News / TikTok

Durante la segunda y última noche del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, el 'Conejo malo' tuvo como artista invitado al cantante puertorriqueño Ñengo Flow, quien hizo a corear a todos con los temas 'Que malo', 'Safaera' y 'Cuando me dirá'. Las dos primeras pertenecen al álbum 'YHLQMDLG' y la tercera canción forma parte del disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. 

Cabe resaltar que solo en la segunda fecha Benito contó con un artista invitado, generando la euforia de los asistentes al concierto del sábado 17 de enero, como parte del tour 'Debí tirar más fotos'. Inicialmente, se creía que el artista sorpresa sería Arcángel, debido a que el reguetonero se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Cusco. Además, 'La Maravilla' ha colaborado con Bad Bunny en varias oportunidades.

PUEDES VER: Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

lr.pe

Colaboración entre Bad Bunny y Ñengo Flow

Bad Bunny y Ñengo Flow han colaborado musicalmente en más de una ocasión. La primera fue con la canción 'Diles' (2016), uno de los primeros grandes éxitos del puertorriqueño. En este tema también participaron Ozuna, Farruko y Arcángel. Cuatro años después colaboraron nuevamente en 'Safaera', del álbum 'YHLQMDLG', considerada como una 'sinfonía de reguetón' y una de las más exitosas del género urbano en los últimos años. 

Asimismo, los puertorriqueños también han colaborado en 'Gato de noche', parte del álbum 'RealG4Life' de Ñengo Flow, lanzado en el 2022. También compartieron voces en 'ACHO PR' (2023), donde celebran sus raíces puertorriqueñas. A estos temas se suman 'Que malo' y 'Un polvo'. Ñengo Flow apoyó a Bad Bunny desde sus inicios en el trap. 

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro se luce junto a Jefferson Farfán y su hija mayor disfrutando durante concierto de Bad Bunny

lr.pe

¿Quién es Ñengo Flow?

Ñengo Flow, nombre artístico de Edwin Rosa Vázquez, nació el 15 de octubre de 1981 en San Juan, Puerto Rico. Es parte de la recordada generación de reguetoneros que llevaron el reguetón fuera de la isla, como Don Omar, Arcángel, Ivy Queen, Yaga y Mackie, Dady Yankee o De la Ghetto. 

Su debut artístico fue en el 2004 con el tema 'Tu cuerpo me está tentando', de la exitosa producción 'Los anormales'. Alcanzó el reconocimiento dentro de Puerto Rico en el 2008 y saltó a la fama internacional en el 2011 con su primer mixtape 'Real G4 life'. Su carrera no ha estado ajena a conflictos, como el que protagonizó junto a Cosculluela, considerado por muchos como la mejor guerra lírica de la historia del reguetón. 

