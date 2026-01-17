HOYSuscripcion LR Focus

Fan peruana sorprende a Bad Bunny al subir al escenario y el cantante detiene a seguridad

Pese a la intervención de agente de seguridad, cantante Bad Bunny optó por mostrar empatía hacia su joven fan.

Reacciones en redes tras el inesperado encuentro de Bad Bunny con una seguidora.
Reacciones en redes tras el inesperado encuentro de Bad Bunny con una seguidora. | Foto: composición LR/ TikTok

El primer concierto de Bad Bunny como parte de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' sigue generando sorpresas. Una fan peruana burló los controles de seguridad y pudo acercarse al cantante mientras este interpretaba uno de sus temas. Ante la sorpresa de todos, Bad Bunny optó por detener las acciones de los agentes de seguridad y abrazó a la muchacha.

Peruana logró abrazar a Bad Bunny durante primer concierto en Lima

El último viernes 16, el cantante Bad Bunny hizo bailar y corear a sus cientos de seguidores las canciones de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Sin embargo, cuando el artista interpretaba 'Dakiti' quedó sorprendido cuando una joven fanática logró subir al escenario. La muchacha le suplicó al artista que este pudiera firmarle su zapatilla. Pero agentes de seguridad intervinieron y la alejaron.

Al respecto, Bad Bunny optó por impedir que agentes la bajen del escenario y optó por abrazarla. Tras ello, la muchacha le pidió que le firme la zapatilla, se alejó del cantante y finalmente fue retirada. Por su parte, el cantante continuó con su show musical en Lima

Reacción en redes sociales

Como era de esperarse, la escena generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos cibernautas resaltaron el comportamiento que mostró el cantante al aceptar el inesperado acercamiento de la joven.

"No la rechazó porque le pidió por favor estar con él, solo los verdaderos fans entenderán", "Desaprovechó el momento por algo superficial como una firma, sabiendo que a Bad Bunny le gusta que sus fans disfruten el momento con él", indicaron usuarios en TikTok.

