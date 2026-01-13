HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí apoya el paro de transportistas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”

La primera visita de BTS a Perú provoca euforia entre sus fans, quienes aseguran que la constancia y dedicación hicieron posible este esperado momento.

ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026.
ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026.

Los fanáticos peruanos de BTS, conocidos como ARMY Perú, recibieron con entusiasmo la noticia de que la banda surcoreana ofrecerá su primer concierto en la capital. La agrupación se presentará los días 9 y 10 de octubre, marcando un hito histórico para la comunidad local.

En su cuenta de X, el ARMY celebró el logro destacando el esfuerzo colectivo: “Esto es el resultado de años de esfuerzo de todos ustedes ARMY Perú. Cada proyecto, cada streaming, cada compra, cada promoción, cada tendencia, cada noche sin dormir en épocas de comeback y cada acto de amor por BTS dieron como resultado esto. Hoy nos toca celebrar porque la constancia, la unión y el trabajo en equipo dieron frutos. Este logro es de TODAS y TODOS ustedes”.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

lr.pe

BTS confirma conciertos en Lima y fans reaccionan

Tras el anuncio oficial de la gira mundial 2026, los seguidores locales expresaron su alegría y compartieron su emoción en redes. Comentarios como “BTS viene a Perú el 10 de octubre solo a 3 días del cumpleaños de Jimin" y “Perú es clave, mi gente" se viralizaron rápidamente entre los internautas.

Army Perú se emociona tras conocer que Perú llegará a nuestro país.

Army Perú se emociona tras conocer que Perú llegará a nuestro país.

La expectativa crece a medida que la ubicación exacta de los conciertos aún no se confirma. Sin embargo, la confirmación de dos fechas consolida a Lima como un destino clave dentro del tour mundial, generando entusiasmo en toda la región.

PUEDES VER: Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: '¡Qué felicidad!'

lr.pe

BTS en Perú: primer show histórico

El martes 13 de enero, la banda surcoreana reveló oficialmente las fechas de su gira 2026, que abarcará múltiples países de Latinoamérica y otras regiones. Por primera vez, Lima forma parte del itinerario, lo que ha desatado la euforia de los fans nacionales y posiciona a Perú como un punto estratégico para el tour.

Datos de Comscore reflejan que BTS lidera las menciones de K-pop en redes sociales peruanas, acumulando cerca del 85 % de todas las publicaciones relacionadas con este género. Estas cifras evidencian la fuerte interacción y el interés masivo de los seguidores locales hacia la agrupación.

Notas relacionadas
¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

LEER MÁS
BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

LEER MÁS
Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: “¡Qué felicidad!”

Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: “¡Qué felicidad!”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

LEER MÁS
Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

LEER MÁS
Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

LEER MÁS
Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Espectáculos

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

¿Reconciliación? Samahara Lobatón y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia tras ruptura por presunta infidelidad del salsero

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025