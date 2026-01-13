ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”
La primera visita de BTS a Perú provoca euforia entre sus fans, quienes aseguran que la constancia y dedicación hicieron posible este esperado momento.
Los fanáticos peruanos de BTS, conocidos como ARMY Perú, recibieron con entusiasmo la noticia de que la banda surcoreana ofrecerá su primer concierto en la capital. La agrupación se presentará los días 9 y 10 de octubre, marcando un hito histórico para la comunidad local.
En su cuenta de X, el ARMY celebró el logro destacando el esfuerzo colectivo: “Esto es el resultado de años de esfuerzo de todos ustedes ARMY Perú. Cada proyecto, cada streaming, cada compra, cada promoción, cada tendencia, cada noche sin dormir en épocas de comeback y cada acto de amor por BTS dieron como resultado esto. Hoy nos toca celebrar porque la constancia, la unión y el trabajo en equipo dieron frutos. Este logro es de TODAS y TODOS ustedes”.
BTS confirma conciertos en Lima y fans reaccionan
Tras el anuncio oficial de la gira mundial 2026, los seguidores locales expresaron su alegría y compartieron su emoción en redes. Comentarios como “BTS viene a Perú el 10 de octubre solo a 3 días del cumpleaños de Jimin" y “Perú es clave, mi gente" se viralizaron rápidamente entre los internautas.
Army Perú se emociona tras conocer que Perú llegará a nuestro país.
La expectativa crece a medida que la ubicación exacta de los conciertos aún no se confirma. Sin embargo, la confirmación de dos fechas consolida a Lima como un destino clave dentro del tour mundial, generando entusiasmo en toda la región.
BTS en Perú: primer show histórico
El martes 13 de enero, la banda surcoreana reveló oficialmente las fechas de su gira 2026, que abarcará múltiples países de Latinoamérica y otras regiones. Por primera vez, Lima forma parte del itinerario, lo que ha desatado la euforia de los fans nacionales y posiciona a Perú como un punto estratégico para el tour.
Datos de Comscore reflejan que BTS lidera las menciones de K-pop en redes sociales peruanas, acumulando cerca del 85 % de todas las publicaciones relacionadas con este género. Estas cifras evidencian la fuerte interacción y el interés masivo de los seguidores locales hacia la agrupación.