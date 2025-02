Mimy Succar y sus hijos Tony y Kenji Succar vivieron un hito histórico al obtener dos premios Grammy en la edición 2025 y se convirtieron en los primeros artistas peruanos en recibir un galardón en la versión angloparlante de los prestigiosos premios. Sin embargo, al regresar a Perú el 5 de febrero, una curiosa situación llamó la atención de los medios: la familia no había traído consigo los codiciados Grammys.

En una entrevista reciente en 'Amor y fuego', Tony Succar explicó las razones por las que no trajeron los premios que ganaron y compartió una divertida anécdota sobre lo que vivió su madre al recibir sus dos premios en los Grammys 2025.

¿Por qué Tony aún no trajo a Perú los Grammys que ganaron con Mimy?

Tony Succar contó que, aunque su madre Mimy recibió los dos premios en la ceremonia, al momento de tomar las fotos y celebrar la victoria, los encargados de la entrega les informaron que los Grammys no podían quedarse con ellos. “Lo más curioso que pasó es que cuando te dan los premios, mi mamá tiene los dos Grammys y decía ‘¡wow, estos premios pesan!’,” relató el compositor. Sin embargo, después de la foto, un miembro del equipo de los premios les explicó que los Grammys no podían ser entregados, ya que aún no tenían los nombres grabados en ellos.

Tony reveló que, para proteger el prestigio de los premios, el proceso de personalización de los Grammys no es inmediato. “Ellos cuidan tanto el prestigio de cada Grammy y las votaciones, nadie sabe quién gana hasta que se abren los sobres”, dijo el ganador del Grammy. Esta cuidadosa gestión de los premios asegura que los trofeos lleguen a sus destinatarios con la información correcta, lo que, en este caso, significa que los Grammys aún no habían sido grabados.

A pesar de este contratiempo, Tony hizo una promesa a los fanáticos peruanos. “Prometemos que cuando lleguen, los vamos a traer a Perú y celebrarlo juntos,” aseguró el artista, dejando claro que pronto podrán compartir este logro con todos sus seguidores.

¿Qué premios ganaron la familia Succar en los Grammys 2025?

La familia Succar alcanzó un éxito rotundo en los Premios Grammy 2025, convirtiéndose en los primeros artistas peruanos en recibir un galardón en la versión angloparlante de esta prestigiosa ceremonia. Mimy Succar, la cantante de 65 años, se alzó con el premio en la categoría 'Best Tropical Latin Album' por su álbum 'Alma, Corazón y Salsa' (Live at Gran Teatro Nacional), que fue grabado en el emblemático Gran Teatro Nacional de Lima.

El triunfo de Mimy no se limitó a un solo premio. Además, recibió un segundo trofeo gracias a su colaboración en el álbum 'Sheila E. and Gloria Estefan' junto con Sheila E. y Gloria Estefan. Este reconocimiento fue un gran hito para la música peruana y para la carrera de Mimy, quien ha estado forjando su camino en la música latina por décadas.

La familia Succar, con el apoyo de su gran público, regresó a Perú el 5 de febrero tras su histórica victoria. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Mimy y Tony fueron recibidos por un centenar de seguidores y periodistas, quienes los esperaban con pancartas y muestras de cariño. El recibimiento fue tan cálido que el personal de seguridad tuvo que intervenir para controlar la multitud. A pesar de la aglomeración, la familia Succar tomó el tiempo para agradecer el apoyo incondicional de sus fans, mostrando su gratitud por el respaldo que les permitió llegar tan lejos.