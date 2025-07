El actor estadounidense Mark Ruffalo ha sido un ávido crítico de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Recientemente, el intérprete que le dio vida a Hulk, ha arremetido contra el famoso comentarista, podcaster y cómico Joe Rogan.

Este último emitió declaraciones sobre las redadas de ICE hacia inmigrantes en el país. En respuesta, Ruffalo increpó sobre la hipocresía, debido a que Rogan ha demostrado públicamente su simpatía hacia Trump, e incluso lo apoyó durante su campaña en 2024.

Joe Rogan es conocido por su podcast, donde incluye temas políticos.

¿Qué dijo Joe Rogan sobre las redadas a inmigrantes en EE.UU.?

El presentador del podcast 'Joe Roagan Experience', indicó que es "una locura" que trabajadores que no son delincuentes sean perseguidos. “El objetivo son los trabajadores migrantes, no los miembros de cárteles, ni los pandilleros, ni los narcotraficantes. Solo los trabajadores de la construcción. Se presentan en las obras y los asaltan. Jardineros”, señaló mientras entrevistaba al empresario Amjad Masad.

En respuesta, la estrella de Hollywood denunció la hipocresía del conductor, y dijo que las deportaciones masivas de Trump no deberían sorprenderle. “Querido Joe Rogan, ya es un poco tarde para fingir que el Proyecto 2025 no existió y que no fue la estrategia desde el principio”, escribió en su cuenta de Threads, parte de Instagram. “O no eres tan inteligente o no eres tan tonto. Es difícil saberlo ahora mismo”.

Ruffalo hizo referencia al medio The Tennessee Holler, que criticaba a Rogan por apoyar a Trump en las elecciones de 2024. "Te advirtieron repetidamente, pero ayudaste a que lo eligieran y a que esto sucediera", se lee en la publicación. "Es bueno que alces la voz, pero por favor, sé honesto contigo mismo sobre el papel que desempeñaste aquí".

Mark Ruffalo critica a Trump sobre medidas migratorias

El actor que hace poco participó en el filme 'Mickey 17' es conocido por su labor como activista y lucha por causas sociales dentro y fuera de EE.UU. Ruffalo ha sido opositor de Trump desde hace muchos años, y aprovecha cualquier oportunidad para demostrar su rechazo. También ha sido un fiel defensor de los inmigrantes en la nación.

Durante las protestas de No Kings y en contra de ICE, el artista dijo en redes sociales que "los inmigrantes no son criminales" y "contribuyen a nuestra economía por miles de millones". También agregó que los "multimillonarios los verdaderos villanos" y "quienes realmente nos hacen la vida insoportable y nos desesperan".

