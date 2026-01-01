Una de las trabajadoras despedidas tras el polémico incidente con el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, decidió pedir disculpas. A través de sus redes sociales, la joven comentó que se siente apenada con toda la situación luego de que el hotel RBB Brito Hotel de Tarapoto decidió dar por concluido el vínculo laboral debido a la fuerte controversia en redes sociales.

Trabajadora de hotel asegura que fue un error acceder a broma con streamer Cristorata

Hace algunos días, el streamer Cristorata volvió a generar polémica luego de pedirle a una trabajadora de un hotel que le invite papas fritas de un carrito de servicio de alimentos. La muchacha accedió y todo quedó grabado en una transmisión de Kick. Pese a que el creador de contenido explicó que el hecho fue armado, el hotel tomó la drástica decisión.

Tras la viralización del hecho, la joven comentó en TikTok que entró en confusión cuando el streamer Cristorata le sugirió este tipo de comportamiento y su reacción no fue la adecuada. "Permití acciones que no debieron pasar. Yo sé que todo fue mi culpa por haber permitido eso No supe cómo reaccionar ese momento, también hubo las cámaras, fue una presión que yo sentí, pero no fue la manera en la que tuve que reaccionar, o sea, no fue de manera ética, ni profesional en la que estuve haciendo las cosas", resaltó.

Así mismo, pidió disculpas al RBB Brito Hotel de Tarapoto y aseguró sentirse muy apenada con toda la controversia generada en redes sociales. "Tengo que saber qué es lo que estoy haciendo y también respetar en dónde estoy trabajando, quiénes me están dando la oportunidad. Y bueno, solamente quería también pedirte disculpas por esa razón. Me siento muy mal porque decepcioné muchas personas, decepcioné al lugar donde estaba trabajando, al equipo que estaba conmigo y a las personas externas que también estuvieron para mí", describió.

Cristorata asumiría el pago del sueldo correspondiente al mes de enero para los trabajadores despedidos

El streamer Cristorata contactó a los jóvenes que fueron despedidos y, tras reconocer que su broma no buscaba provocar repercusiones laborales, comentó que asumirá el pago de sus sueldos del mes de enero. También se mostró sorprendido al enterarse de que ambos recibían el sueldo mínimo (S/1.130). "Yo creo que te podría conseguir un mejor sueldo. Tú, tranquila. Me siento mal por los dos. Te van a llegar mejores oportunidades", explicó.