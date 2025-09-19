HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

El excongresista Richard Acuña celebró su cumpleaños 41 con una fiesta de lujo junto con Brunella Horna, donde la música del dúo argentino ‘La T y La M’ encendió la noche.

Richard Acuña estuvo acompañado de sus hijos y Brunella Horna. Foto: composición LR/difusión/Instagram/brunehorna
Richard Acuña estuvo acompañado de sus hijos y Brunella Horna. Foto: composición LR/difusión/Instagram/brunehorna

Richard Acuña celebró por todo lo alto su cumpleaños número 41 y disfrutó de una noche inolvidable. El excongresista organizó un lujoso evento al lado de su esposa, Brunella Horna, quien no se despegó de él durante toda la velada y compartió en redes sociales cada detalle de la gran celebración.

La fiesta, realizada el jueves 18 de septiembre, estuvo marcada por la música, el baile y las sorpresas. Richard Acuña contrató al dúo argentino ‘La T y La M’, popular en la escena musical latina, quienes fueron los encargados de poner a gozar a todos los invitados con sus más reconocidos éxitos.

Richard Acuña tira la casa por la ventana con lujosa fiesta junto con Brunella Horna

Los videos difundidos en redes sociales mostraron a Richard Acuña y Brunella Horna disfrutando al máximo de la celebración, bailando y cantando al ritmo de la agrupación argentina. La empresaria y conductora de televisión compartió las imágenes y clips de los mejores momentos de la fiesta, dejando ver la complicidad y el cariño que los une.

La velada también contó con la presencia de figuras del espectáculo, como Ethel Pozo, además de amigos y familiares cercanos de la pareja. La decoración especial, el banquete de lujo y el ambiente elegante marcaron la pauta de un evento social que se convirtió en una verdadera reunión de gala.

Brunella Horna dedica emotivo mensaje a Richard Acuña por su aniversario

La conductora y empresaria Brunella Horna sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dedicarle un tierno mensaje a su esposo, Richard Acuña, con motivo de su aniversario. La modelo compartió un carrusel de fotografías que reflejaban viajes, celebraciones y cenas románticas, con las que recordó los momentos más significativos de su historia de amor. En su publicación, Brunella no dudó en expresar lo agradecida que se sentía por tener a su lado al excongresista, con quien ha construido una relación sólida que ha superado diversas pruebas.

Asimismo, Horna resaltó el valor del apoyo mutuo, la complicidad y la familia que han formado, especialmente tras la llegada de su primer hijo, quien fortaleció aún más el lazo que los une. “Feliz aniversario, Richard Acuña, 8 años de amor, mi compañero. Por más años juntos, charlas interminables y risas sin parar. Te amo”, escribió la modelo, dejando en claro el profundo cariño que mantiene por su pareja.

