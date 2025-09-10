HOYSuscripcion LR Focus

Brunella Horna dedica tierno mensaje a Richard Acuña por su aniversario: “Por más años juntos”

Tras el nacimiento de su hijo, la exconductora Brunela Horna, optó por dejar de lado la televisión para enfocarse plenamente en el cuidado del menor.

Brunella Horna dedica mensaje a Richard Acuña por su aniversario. Foto: Composición LR/Captura.
Brunella Horna dedica mensaje a Richard Acuña por su aniversario. Foto: Composición LR/Captura.

Hace unos días, Brunella Horna conmemoró sus ocho años de amor junto a Richard Acuña. La modelo compartió en redes sociales un carrusel de imágenes que resume momentos especiales de la pareja, viajes, celebraciones y cenas, acompañado de un emotivo mensaje dedicado a su esposo.

La pareja inició su historia de amor en 2017 y un año después decidió oficializar la relación. Finalmente, el 7 de enero de 2023 se dieron el “sí, acepto” en una emotiva boda, luego de haber postergado la fecha original programada para diciembre de 2022 a causa de la crisis política que atravesaba el país.

Brunella Horna conmueve con publicación por su aniversario con Richard Acuña

La conductora y empresaria Brunella Horna sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dedicarle un tierno y amoroso mensaje a su esposo con motivo de su aniversario, recordando los momentos más significativos que han compartido a lo largo de los años. Su publicación, acompañada de un carrusel de fotografías que reflejan viajes, celebraciones y cenas románticas.

Brunela Horna comparte mensaje de aniversario a Richard Acuña.

Brunella Horna comparte mensaje de aniversario a Richard Acuña.

Brunella no dudó en expresar lo agradecida que se siente por tener a su lado a Richard, con quien construyó una relación que ha sabido superar pruebas y convertirse en ejemplo de estabilidad dentro del agitado mundo del espectáculo. En sus palabras, destacó la importancia del apoyo mutuo, la complicidad y la familia que han formado juntos, especialmente después del nacimiento de su primer hijo, quien llegó para reforzar aún más el lazo que los une.

“Feliz aniversario @richardacuna_ 🤍 8 años de amor, mi compañero. Por más años juntos, charlas interminables y risas sin parar. Te amo”, escribió la modelo en sus redes sociales.

