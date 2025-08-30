La salud del actor estadounidense Bruce Willis, de 70 años, ha empeorado debido al avance de la demencia frontotemporal (DFT), lo que llevó a su esposa, Emma Heming, a trasladarlo a una vivienda especializada donde recibe atención permanente. La escritora y madre de sus dos hijas confirmó la noticia durante una entrevista para ABC News, y aseguró que tomar esta decisión fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

A pesar del cambio de residencia, el actor continúa compartiendo momentos con su familia. Sus hijas lo visitan con frecuencia para acompañarlo durante las comidas y pasar tiempo juntos. Emma Heming ha señalado que la elección de esta nueva vivienda se basó en su intención de preservar la estabilidad emocional de las niñas y respetar lo que Bruce hubiera querido para ellas.

¿Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis?

El actor de Hollywood Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse verbalmente. Con el tiempo, su condición evolucionó hacia un diagnóstico más complejo: demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta mediante cambios progresivos en el lenguaje, la conducta, la personalidad y las funciones ejecutivas.

Aunque, según su esposa, Bruce conserva una buena salud física y mantiene su movilidad, el deterioro cognitivo es evidente. Emma Heming ha relatado que su capacidad para comunicarse se ha ido desvaneciendo y que la familia ha tenido que adaptarse a nuevas formas de interacción para mantener el vínculo emocional.