Bruce Willis, las siete décadas de un héroe del cine

En 2023, a días de estrenar su última película, Bruce Willis cumplía 68 años.El héroe del cine de acción estaba alejado de la actuación, diagnosticado con afasia, una enfermedad que afectaba su capacidad de hablar y escribir. Ese año se hizo público que padecía un tipo de demencia. “Es difícil saber si es consciente de lo que le sucede”, comentaba su esposa, Emma Heming, en la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal.

Bruce Willis y Emma Heming se casaron en 2009.

Desde entonces, la actriz y modelo que participaba en los principales desfiles de moda se convirtió en su principal cuidadora. “A medida que su lenguaje comenzó a cambiar, parecía que era solo parte de un tartamudeo, era simplemente Bruce. Nunca hubiera pensado que esto sería una forma de demencia para alguien tan joven”, dijo a Town & Country.

El actor pasa sus días al cuidado de su esposa, sus cinco hijas y la actriz Demi Moore. “Está estable, lo cual, en esta situación, es bueno y es difícil. Hay días dolorosos, pero hay mucho amor”, declaró su hija Tallulah a Today.

Para su cumpleaños, la esposa de Willis hizo un pedido a los fans. “Llénenlo con todo el amor hoy—lo sentirá, juro que lo hará- Son un grupo poderoso. Me encanta cómo lo apoyan, y estoy profundamente agradecida de que él los tenga”.

Los Willis. Uno de los últimos post de la familia junto con Demi Moore. El actor posa con sus tres hijas mayores: Rumer, Scout y Tallulah.

Leyenda de Hollywood

En Bruce Willis: The Unauthorised Biography (1997) de John Parker, el actor declaró que con la actuación pudo superar un trastorno de lenguaje que sufrió desde la infancia. “Apenas podía hablar. Tardaba tres minutos en terminar una frase. Era devastador para cualquiera que quisiera expresarse, que quisiera ser escuchado y no pudiera. Daba miedo. Sin embargo, cuando me convertí en otro personaje, en una obra de teatro, dejé de tartamudear. Fue fenomenal”.

Cuando trabajaba en el Café Central de Nueva York conoció a Don Johnson y fue él quien le aconsejó ingresar a Hollywood. “Él era un gran narrador de historias. Así que le dije: ‘serías fantástico como actor’ y llamé a una directora de casting. Le dije: ‘este tipo es interesante, es especial’”, contó a Good Morning America.

El actor es mayormente conocido por John McClane en “Die hard”. Foto: composición / Buena Vista Pictures / Jerry Bruckheimer Films

Bruce Willis nunca fue nominado a los Óscar y, los Razzie (o anti-Óscar), luego de conocer su diagnóstico, le retiraron el cintillo de “mal actor”. Estuvo nominado al Globo de Oro por In country y fue premiado por la serie Moonlighting. Ha sido un actor taquillero, brilló al lado de Meryl Streep en La muerte le sienta bien y tuvo un aplaudido secundario como Butch Coolidge en Pulp Fiction.

La Academia señala: “Willis quizá sea más conocido por interpretar a infinidad de tipos duros, ingeniosos y con ametralladoras, pero nunca olvidemos que siempre fue igualmente hábil tanto en el drama como en la comedia”.❖