Espectáculos

Influencer venezolano 'La Divaza' se quiebra tras anuncio de la captura de Nicolás Maduro: "He esperado toda mi vida este momento"

El influencer venezolano compartió su conmoción tras conocerse la captura de Nicolás Maduro y expresó su anhelo de regresar a Venezuela para celebrar este momento histórico.

'La Divaza' expresó su deseo de volver a venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: composición LR/difusión/Instagram
'La Divaza' expresó su deseo de volver a venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El influencer venezolano Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, conocido como ‘La Divaza’, compartió su profunda emoción tras enterarse de la captura del presidente Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, junto con su esposa Cilia Flores. A través de varios videos publicados en su cuenta de Instagram, el creador de contenido expresó su desconcierto y conmoción por lo que está sucediendo en su país.

El creador de contenido de 27 años, quien actualmente reside en México, aseguró que este es un momento que esperó durante toda su vida. “No sé cómo sentirme. Yo he esperado toda mi vida en este maldito momento. ¿Cómo es posible que Maduro cayó?”, expresó conmocionado, recordando el sufrimiento de millones de venezolanos tras más de 10 años de gobierno del dictador.

'La Divaza' expresa su deseo de volver a Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

En los videos difundidos en redes sociales, 'La Divaza' también su deseo de regresar a Venezuela luego de años fuera del país. El influencer recordó a los compatriotas que murieron o tuvieron que emigrar debido a la crisis política y social que atraviesa la nación. “Tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha ido del país. Ya quiero volver a Venezuela, quiero ir para allá, quiero celebrar”, comentó.

El creador de contenido reiteró que desde que tiene uso de razón ha visto al mismo grupo político en el poder, por lo que considera este hecho como hecho histórico que ha impactado a todo el mundo. “Desde que tengo uso de razón, esta gente está en el gobierno y por fin, por fin, por fin”, expresó.

Seguidores de 'La Divaza' celebran la captura del dictador Nicolás Maduro

Tras expresar su emoción por la captura del mandatario venezolano, La Divaza recibió una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, muchos de ellos de compatriotas que compartieron su sentir. “Qué felicidad y qué dichosos los que pueden volver, espero hacerlo algún día” y “Todos con el mismo sentimiento”, fueron algunos de los comentarios que reflejan la esperanza de los venezolanos dentro y fuera del país.

Asimismo, usuarios de otras nacionalidades se sumaron a las reacciones y expresaron su solidaridad con Venezuela, celebrando la posibilidad de un país libre de la dictadura. “Felicidades a todos los venezolanos, una chilena contenta” y “Soy colombiana, pero hoy soy venezolana”, escribieron, destacando que la reconstrucción del país será un proceso complejo, pero lleno de esperanza.

Publicación de 'La Divaza'. Foto: Instagram

Publicación de 'La Divaza'. Foto: Instagram

