El cantante y compositor estadounidense Billy Joel sorprendió a miles de fanáticos al reaparecer de manera inesperada en Wellington, al sur de Florida, donde interpretó dos de sus canciones más emblemáticas, luego de permanecer casi un año alejado de los escenarios por problemas de salud.

El intérprete de Piano Man, considerado uno de los grandes cantautores de todos los tiempos, volvió a sentarse frente al piano y cantar en público tras cerca de doce meses de ausencia forzada, a raíz de su diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (NPH), una condición cerebral poco común que afecta el equilibrio, la visión y la audición.

El legendario Billy Joel vuelve a los escenarios

La emotiva presentación tuvo lugar el viernes 2 de enero de 2026, durante la celebración del 30.º aniversario del municipio de Wellington, al sur de Florida. El anfiteatro local se preparaba para cerrar la noche con la actuación de Turnstiles, banda tributo a Billy Joel, cuando los organizadores anunciaron la presencia de un invitado especial.

Minutos después, apareció en escena el seis veces ganador del premio Grammy, desatando una ovación inmediata del público. El artista subió al escenario apoyado en un bastón y se mostró sonriente y visiblemente emocionado ante los asistentes, quienes no dejaron de aplaudirlo. Billy Joel interpretó ‘Big shot’ y ‘We didn’t start the fire’, mientras era acompañado por su esposa, Alexis Roderick, y sus dos hijos menores.

Billy Joel y su diagnóstico por enfermedad cerebral

Billy Joel, de 76 años, no se presentaba en vivo desde febrero de 2025, cuando ofreció su último concierto antes de cancelar todas sus presentaciones programadas debido a su estado de salud. El artista fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, un trastorno cerebral provocado por la acumulación de líquido cefalorraquídeo que puede afectar funciones motoras y sensoriales.

Tras el diagnóstico, el intérprete de 'Uptown girl' inició un tratamiento de terapia física especializada bajo supervisión médica. En julio de 2025, durante una entrevista en el pódcast Club Random de Bill Maher, el músico se refirió con franqueza a su condición: “No me estoy muriendo”, afirmó. Y añadió: “Siguen refiriéndose a lo que tengo como un trastorno cerebral, así que suena mucho peor de lo que yo siento”.