Productor musical Percy Céspedez lanza fuerte crítica a Leslie Shaw por su nuevo rol como directora artística: "Es terrible"
Percy Céspedez cuestionó la falta de experiencia de Leslie Shaw en la dirección de videos musicales y señaló a su propuesta como 'vulgar'. Además, aclaró que fue él quien no quiso trabajar con la cantante peruana y no al revés, como ella lo mencionó en una reciente entrevista.
- Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto
- Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''
Percy Céspedez, reconocido productor musical peruano, no se guardó nada y lanzó una dura crítica a Leslie Shaw, luego de que la cantante revelara que asumió el rol de directora artística en su última canción 'Tanto amarnos tanto'. Céspedez apareció en el reciente episodio del streaming 'Nadie se salva' para responder a la intérprete de 'Faldita' por menospreciar su rol creativo.
Además, según señaló el director creativo, desmintió la versión de Leslie Shaw al indicar que fue él quien no quiso trabajar con la cantante, y no como ella mencionó en su entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco. "Durante años, sus representantes me han rogado y siempre les he dicho que no. Siempre fue un no rotundo. Ella hasta ha hecho casting en mi estudio y yo me he negado a trabajar con ella. Que no sea hipócrita", explicó.
TE RECOMENDAMOS
¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD
PUEDES VER: Leslie Shaw arremete contra artistas e influencers que caminaron con Shakira en el Estadio Nacional: “Una debe darse su lugar”
Percy Céspedez critica a Leslie Shaw por incursionar como directora artística
Al ser consultado sobre el nuevo videoclip de Leslie Shaw —en el que, además de cantar, también asumió la dirección—, Percy Céspedez no se quedó callado y cuestionó la falta de experiencia de la artista. Según el productor musical, el clip carece de creatividad y tiende hacia lo vulgar.
"Ella dice que quieren videos creativos, elegantes, artísticos. Su video es bastante vulgar y su dirección de arte es terrible. Es un conjunto de gente saltando en un estacionamiento. No entiendo dónde está el arte y la creatividad. Si para ella es divertido mostrar a un tipo saliendo del baño con un papel higiénico, me parece que el nivel es realmente degradante", sentenció.
PUEDES VER: Leslie Shaw le responde con todo a Michelle Soifer tras indirectas en canción: "Se le nota la piconería"
Asimismo, aclaró que su crítica está dirigida a la faceta profesional de la cantante, y no a su persona. "Vuelvo a repetir, esto es una apreciación absolutamente profesional, esto no es personal. Soy director artístico, puedo opinar sobre la imagen que ella proyecta", explicó.