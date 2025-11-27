El reconocido productor también desmintió a Leslie Shaw al señalar que no fue ella quien se negó a trabajar con él. | Foto: composición LR/YouTube

El reconocido productor también desmintió a Leslie Shaw al señalar que no fue ella quien se negó a trabajar con él. | Foto: composición LR/YouTube

Percy Céspedez, reconocido productor musical peruano, no se guardó nada y lanzó una dura crítica a Leslie Shaw, luego de que la cantante revelara que asumió el rol de directora artística en su última canción 'Tanto amarnos tanto'. Céspedez apareció en el reciente episodio del streaming 'Nadie se salva' para responder a la intérprete de 'Faldita' por menospreciar su rol creativo.

Además, según señaló el director creativo, desmintió la versión de Leslie Shaw al indicar que fue él quien no quiso trabajar con la cantante, y no como ella mencionó en su entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco. "Durante años, sus representantes me han rogado y siempre les he dicho que no. Siempre fue un no rotundo. Ella hasta ha hecho casting en mi estudio y yo me he negado a trabajar con ella. Que no sea hipócrita", explicó.

TE RECOMENDAMOS ¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

Percy Céspedez critica a Leslie Shaw por incursionar como directora artística

Al ser consultado sobre el nuevo videoclip de Leslie Shaw —en el que, además de cantar, también asumió la dirección—, Percy Céspedez no se quedó callado y cuestionó la falta de experiencia de la artista. Según el productor musical, el clip carece de creatividad y tiende hacia lo vulgar.

"Ella dice que quieren videos creativos, elegantes, artísticos. Su video es bastante vulgar y su dirección de arte es terrible. Es un conjunto de gente saltando en un estacionamiento. No entiendo dónde está el arte y la creatividad. Si para ella es divertido mostrar a un tipo saliendo del baño con un papel higiénico, me parece que el nivel es realmente degradante", sentenció.

Asimismo, aclaró que su crítica está dirigida a la faceta profesional de la cantante, y no a su persona. "Vuelvo a repetir, esto es una apreciación absolutamente profesional, esto no es personal. Soy director artístico, puedo opinar sobre la imagen que ella proyecta", explicó.