Espectáculos

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras crisis y posan con sus hijos: “La familia es lo primero”

Romina Gachoy protagonizó una tierna sesión familiar de temática navideña junto a Jean Paul Santa María y sus tres pequeños hijos, todos vestidos de blanco.

Ramina Gachoy se reconcilió con Jean Paul Santa María Foto: Composición LR

Tras atravesar una compleja situación en su relación con Jean Paul Santa María, Romina Gachoy sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente que su crisis matrimonial había llegado a su fin. La cantante uruguaya lo anunció a través de un tierno video familiar, en el que se les vio abrazados y sonrientes junto a sus hijos, todos vestidos de blanco.

En las últimas semanas, la relación de Gachoy y Santa María había estado bajo la lupa, luego de que la propia modelo revelara el delicado momento que atravesaban. “El amor y la familia siempre serán lo primero en la vida”, se leyó en la publicación de Instagram de Romina, dejando en claro que el mal momento había quedado atrás y que su prioridad era proteger a sus hijos.

PUEDES VER: Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos 'No quieren verla'

lr.pe

Romina Gachoy publicó tierna sesión familiar

A través de sus redes sociales, Romina Gachoy compartió una sesión de fotos con temática navideña, en la que posó junto a Jean Paul Santa María y sus tres hijos. Dos de los menores son fruto de la anterior relación del cantante con Angie Jibaja, quien recientemente celebró que pudo reencontrarse con ellos luego de tres años, gracias al apoyo de 'La nena de la cumbia'.

Las imágenes fueron bien recibidas por los usuarios, quienes dejaron mensajes de aliento como: "Felicidades, qué hermoso", "Merecen estar juntos y no separarse por tonterías", "Tu hogar es hermoso", "Tu esposo y tus hijos son lo primero", "Dios te bendiga", "Ese hombre está embobada por ti", "Bendiciones a esta hermosa familia" y " No los dejes nunca".

PUEDES VER: Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy para reencontrarse con sus hijos: 'Es muy sacrificado el rol que ella tomó'

lr.pe

Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy

Durante su llegada al Perú, Angie Jibaja brindó detalles sobre su vida personal, entre ellos, su relación con sus dos últimos hijos. Fue ahí donde la popular 'Chica de los tatuajes' agradeció públicamente a Romina Gachoy por haber sido una pieza clave en el reencuentro con los menores. La exmodelo calificó el momento como "el día más importante de mi vida".

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo, súper emotivo”, señaló Jibaja, visiblemente conmovida. Aunque precisó que no puede hablar del tema a profundidad, confesó que el encuentro le devolvió la tranquilidad: “Después de que los vi, dormí toda la noche. No dormía así hace mucho tiempo”.

