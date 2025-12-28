Cynthia Martínez dedica emotivo mensaje a Pedro Suárez Vértiz tras rendirle homenaje por los dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”
A dos años de la partida de Pedro Suárez Vértiz, su esposa Cynthia Martínez organizó un homenaje virtual lleno de emoción.
Cynthia Martínez publicó un mensaje dedicado a Pedro Suárez Vértiz tras realizar un jamming virtual a través de Instagram y TikTok, acompañado de sus hijos, familiares y amistades cercanas. La transmisión permitió que el público reviviera los éxitos del cantante, mientras la familia compartía anécdotas y recuerdos.
“Dos años hoy esposo mío. La vida sin ti es rara porque viví más años de mi vida contigo que sin ti. Aquí estoy esposo, anoche hace un rato te cantamos muchas de tus canciones favoritas, con la familia y tus amigos más cercanos, estuviste con nosotros de muchas formas bonitas, fue algo muy especial como suele ser cuando se trata de ti. Te tuvimos cerca y a la vez lejos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el jamming y en las redes. Dos años sin pero con Pedro y será así por siempre”, expresó la viuda.
Esposa de Pedro Suárez Vértiz le dedica emotivo mensaje tras rendirle homenaje.
Mensaje emotivo en redes sociales
Días antes del homenaje, Cynthia publicó en Instagram un extenso mensaje dirigido a sus más de 242.000 seguidores. “Estamos a dos días de cumplir dos años de la partida de mi Pedro y muchos de ustedes me preguntan qué haremos”, indicó, explicando luego que el jamming sería transmitido en vivo para que todos pudieran unirse.
“Lo recordaremos tocando sus canciones favoritas. Pero es imposible para nosotros no compartirlo con todos ustedes, por eso se nos ha ocurrido trasmitirlo en vivo. Los invito a que se unan y nos acompañen a disfrutar las canciones favoritas de Pedro, tocadas por sus hijos, familia y amigos muy cercanos”, añadió. La publicación incluía una fotografía de Pedro junto a uno de sus hijos, en un ambiente íntimo y familiar.
El legado musical de Pedro Suárez Vértiz
Pedro Suárez Vértiz nació el 13 de febrero de 1969 en Callao. Fue músico, cantautor, compositor, productor y escritor. Integró la banda Arena Hash en los años 80 y, en 1993, comenzó su carrera como solista con el álbum '(No existen) técnicas para olvidar'.
A lo largo de su trayectoria, Pedro construyó un repertorio icónico con canciones como 'Degeneración actual', 'Un vino, una cerveza', 'Me estoy enamorando' y 'Los globos del cielo'. Su influencia continúa vigente en la música peruana, y su legado sigue presente gracias al afecto de su familia y seguidores.