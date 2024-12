El 28 de diciembre marca un año desde la partida de Pedro Suárez Vértiz, uno de los íconos más queridos de la música peruana. Su legado sigue vivo no solo en sus canciones, sino también a través de su hijo Tomás, un joven de 20 años que ha cautivado a los fans con su talento y carisma en los escenarios. Aunque su apellido le abre puertas, Tomás busca destacar por méritos propios.

A pesar de las constantes comparaciones, Tomás Suárez Vértiz ha dejado claro que no quiere ser visto como una copia de su padre. Desde junio de este año, ha trabajado arduamente para establecer su carrera, lanzando dos canciones originales y preparando más proyectos que prometen consolidar su identidad artística. Además, fiel a la costumbre de Pedro, se animó a lanzar una íntima confesión sobre su vida. "Si nos parecemos físicamente, no es descabellado que tengamos similitudes artísticas. Ambos somos muy locos, muy eróticos", indicó.

Las revelaciones privadas del hijo de Pedro Suárez Vértiz

Tomás Suárez Vértiz no esquiva el peso que conlleva su apellido. En sus propias palabras, ser hijo de Pedro Suárez Vértiz es "un privilegio y una ventaja", pero también una responsabilidad. "Gracias a mi apellido, he podido tocar en eventos importantes como la reunión de Libido o shows con bandas como el Grupo 5 y Armonía 10", comenta. Sin embargo, también admite que la música en el Perú es impredecible: "Aquí no hay puntos medios; o te va muy bien, o te va muy mal".

Tomás ha optado por iniciar su camino con presentaciones que rinden homenaje a la obra de su padre. Sin embargo, deja claro que su meta es ser reconocido como un artista original. "Mi intención no es ser un tributo ni un imitador", señala. Aunque su voz y estilo recuerdan inevitablemente a Pedro Suárez Vértiz, Tomás insiste en que las similitudes son naturales, resultado de la genética y la influencia familiar.

Actualmente, Tomás trabaja en tres canciones inéditas que espera lanzar en 2025 como parte de un álbum. Mientras tanto, se enfoca en producir sencillos y mantener una conexión activa con sus seguidores a través de adelantos en redes sociales. "Espero que a la gente le guste. Siempre comparto algunos adelantos con mis seguidores en redes sociales, y sé que gustan, lo que me motiva a crecer como artista", indicó.