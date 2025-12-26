Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años: grupo de rock hizo el anuncio

Perry Bamonte estuvo en el grupo de 1990 hasta 2005, participando en casi 400 conciertos con The Cure. Foto: Composición LR/Instagram.

Perry Bamonte estuvo en el grupo de 1990 hasta 2005, participando en casi 400 conciertos con The Cure. Foto: Composición LR/Instagram.

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, murió el día de Navidad a los 65 años. El músico atravesaba complicaciones de salud, aunque no se especificaron mayores detalles. El histórico grupo de rock, liderado por Robert Smith, hizo el trágico anuncio a través de sus redes sociales este viernes 26 de diciembre.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en su hogar durante la Navidad”, comunicaron.

Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure

En el anuncio que hizo The Cure en sus redes sociales, recordaron a Perry Bamonte como un cerebro creativo que aportó bastante al grupo durante varias décadas. “Intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo. ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos profundamente”, compartieron.

La prensa internacional había informado que el guitarrista participaría en una serie de conciertos con The Cure por el Reino Unido y Europa en 2026. Sin embargo, los aficionados notaron que, desde septiembre de este año, su nombre ya no figuraba en los anuncios de los espectáculos, lo que aparentemente estaría relacionado con sus problemas de salud.

¿Quién fue Perry Bamonte, músico de The Cure?

Perry Bamonte se unió a The Cure inicialmente como técnico de guitarras y asistente personal entre 1984 y 1989, periodo en el que era el responsable de “cuidar al grupo”. Su ingreso oficial se dio en 1990, cuando pasó a formar parte de la banda como guitarrista, tecladista y bajista.

Durante su etapa, fue parte de algunos de los grandes éxitos del grupo, como ‘Friday I’m in Love’, ‘A Letter to Elise’ y ‘High’, además de ser parte de cerca de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

En 2005 se dio su salida del grupo, luego de que Robert Smith decidiera convertir a la agrupación en un trio. En 2019, Bamonte fue reconocido junto a The Cure con su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame.