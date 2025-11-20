América Multimedia inaugura nuevas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

El canal anticipa la continuidad de exitosos programas como 'América hoy' y 'América Espectáculos', con la promesa de nuevos formatos y sorpresas para el próximo año. Foto: Marco Cotrina/La República | Foto: Marco Cotrina/La República

El canal anticipa la continuidad de exitosos programas como 'América hoy' y 'América Espectáculos', con la promesa de nuevos formatos y sorpresas para el próximo año. Foto: Marco Cotrina/La República | Foto: Marco Cotrina/La República

A pocas semanas de despedir el 2025, los canales de televisión vienen anunciando qué programas continuarán en sus parrillas y qué sorpresas traerán para el 2026. En ese sentido, América Multimedia inauguró sus nuevas instalaciones el último miércoles 19 de noviembre, en un acto protocolar presidido por Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América Televisión.

Con la presencia de Fernando Muñiz, Renzo Reggiardo, Gustavo Mohme Seminario, Maki Miró Quesada y las figuras del canal, América Multimedia presentó sus nuevos ambientes con la intención de fortalecer su compromiso informativo y de entretenimiento con la audiencia nacional. Durante la ceremonia, se destacó la apuesta por un entorno renovado que integra tecnología, diseño y funcionalidad.

Fernando Múñiz defiende la continuidad de la TV



En una entrevista con La República, Fernando Muñiz, Gerente General de América Televisión, se mostró emocionado por la apertura de una nueva sede de la referida casa televisora. “Estamos muy contentos, este edificio es el esfuerzo del trabajo de muchas personas. Para nosotros, es nuestra nueva casa, nos da la oportunidad de poder tener tres foros completamente nuevos, con la tecnología de primer nivel. Nos tiene entusiasmados porque es llevarle al televidente una pantalla mucho más limpia y moderna”, comentó.

Asimismo, Muñiz asegura que estos nuevos ambientes ayudará al trabajo de los hombres y mujeres de prensa. “Con las pantallas que tenemos, vamos a acompañar cualquier nota con contenido de respaldo audiovisual, eso va a hacer que sea mucho más dinámico y que sea un noticiero mucho más entretenido de ver”, añade.

Fernando Muñiz negó que las televisoras estén pasando de moda. Foto: Marco Cotrina/La República

El Gerente General de América Televisión negó que las televisoras estén pasando de moda, tal y como se ha insinuado en varios pódcast. “La idea de que la gente está viendo menos la televisión no es real. La verdad es que nosotros lo hemos comprobado y hay un récord histórico de miles de personas viendo el canal. Imagínate, hay 410.000 personas por minuto viendo hoy el canal de América. ¿Cuántos estadios tendrías que llenar por minuto para que las personas estuvieran juntas viendo? Tienes para varios partidos ahí. Eso significa que la gente sigue utilizando la televisión como un modelo de referencia”.

Asimismo, Fernando Muñiz indicó que a diferencia de las propuestas digitales que abundan en el Internet, la televisión tiene credibilidad. “Todas las personas que trabajan acá en América Multimedia son personas que están 100% comprometidos con nuestro producto final que es la pantalla. La pantalla siempre la cuidamos muchísimo porque el televidente es quien realmente es nuestro consumidor, es el que decide qué canal ver y en qué momento. Y la fidelización que tenemos por parte de los televidentes de nuestra señal, obedece a que nosotros llevamos productos de buena calidad y sabemos precisamente qué es lo que necesita ver el televidente actualmente”, concluyó.

Fernando Muñiz anuncia las sorpresas para el 2026



El gerente general de ese canal, Fernando Muñiz, aprovechó para anunciar que programas como ‘Esto es guerra’, ‘Al fondo hay sitio’, ‘América hoy’ y otros, continuarán el próximo año en las pantallas de ese canal. Sin embargo, aclaró que habrá un ‘refresh’ en el magacín de las mañanas. “Vamos a hacer cosas completamente nuevas”, prometió.

Asimismo, negó un acercamiento con Gisela Valcárcel para que regrese a América Televisión y resaltó que es libre de volver a Panamericana Televisión, tal y como se ha especulado en los últimos días. “En esta industria todo el mundo es libre de ir donde más le convenga”.

Por otro lado, Muñiz se mostró contento porque además de que fortalecerán los programas ya existentes, habrá nuevos espacios. “Tenemos el Mundial 2026 y muchas cosas interesantes”.