HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Entretenimiento

América Multimedia inaugura nuevas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Fernando Muñiz, Gerente General de América TV, destacó la relevancia de la televisión frente a la digitalización, afirmando que se mantiene un récord de 410,000 televidentes por minuto en su canal. Además, contó qué programas continuarán en el 2026.

El canal anticipa la continuidad de exitosos programas como 'América hoy' y 'América Espectáculos', con la promesa de nuevos formatos y sorpresas para el próximo año. Foto: Marco Cotrina/La República
El canal anticipa la continuidad de exitosos programas como 'América hoy' y 'América Espectáculos', con la promesa de nuevos formatos y sorpresas para el próximo año. Foto: Marco Cotrina/La República | Foto: Marco Cotrina/La República

A pocas semanas de despedir el 2025, los canales de televisión vienen anunciando qué programas continuarán en sus parrillas y qué sorpresas traerán para el 2026. En ese sentido, América Multimedia inauguró sus nuevas instalaciones el último miércoles 19 de noviembre, en un acto protocolar presidido por Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América Televisión.

Con la presencia de Fernando Muñiz, Renzo Reggiardo, Gustavo Mohme Seminario, Maki Miró Quesada y las figuras del canal, América Multimedia presentó sus nuevos ambientes con la intención de fortalecer su compromiso informativo y de entretenimiento con la audiencia nacional. Durante la ceremonia, se destacó la apuesta por un entorno renovado que integra tecnología, diseño y funcionalidad.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
América Multimedia presentó el 19 de noviembre sus nuevas instalaciones con tecnología de punta, fortaleciendo su compromiso informativo y de entretenimiento para el 2026. Foto: Marco Cotrina/La República

América Multimedia presentó el 19 de noviembre sus nuevas instalaciones con tecnología de punta, fortaleciendo su compromiso informativo y de entretenimiento para el 2026. Foto: Marco Cotrina/La República

PUEDES VER: América TV y el balance de Fernando Muñiz: 'La televisión no desaparecerá, sino el formato tradicional'

lr.pe

Fernando Múñiz defiende la continuidad de la TV

En una entrevista con La República, Fernando Muñiz, Gerente General de América Televisión, se mostró emocionado por la apertura de una nueva sede de la referida casa televisora. “Estamos muy contentos, este edificio es el esfuerzo del trabajo de muchas personas. Para nosotros, es nuestra nueva casa, nos da la oportunidad de poder tener tres foros completamente nuevos, con la tecnología de primer nivel. Nos tiene entusiasmados porque es llevarle al televidente una pantalla mucho más limpia y moderna”, comentó.

Asimismo, Muñiz asegura que estos nuevos ambientes ayudará al trabajo de los hombres y mujeres de prensa. “Con las pantallas que tenemos, vamos a acompañar cualquier nota con contenido de respaldo audiovisual, eso va a hacer que sea mucho más dinámico y que sea un noticiero mucho más entretenido de ver”, añade. 

Fernando Muñiz negó que las televisoras estén pasando de moda. Foto: Marco Cotrina/La República

Fernando Muñiz negó que las televisoras estén pasando de moda. Foto: Marco Cotrina/La República

El Gerente General de América Televisión negó que las televisoras estén pasando de moda, tal y como se ha insinuado en varios pódcast. “La idea de que la gente está viendo menos la televisión no es real. La verdad es que nosotros lo hemos comprobado y hay un récord histórico de miles de personas viendo el canal. Imagínate, hay 410.000 personas por minuto viendo hoy el canal de América. ¿Cuántos estadios tendrías que llenar por minuto para que las personas estuvieran juntas viendo? Tienes para varios partidos ahí. Eso significa que la gente sigue utilizando la televisión como un modelo de referencia”. 

Asimismo, Fernando Muñiz indicó que a diferencia de las propuestas digitales que abundan en el Internet, la televisión tiene credibilidad. “Todas las personas que trabajan acá en América Multimedia son personas que están 100% comprometidos con nuestro producto final que es la pantalla. La pantalla siempre la cuidamos muchísimo porque el televidente es quien realmente es nuestro consumidor, es el que decide qué canal ver y en qué momento. Y la fidelización que tenemos por parte de los televidentes de nuestra señal, obedece a que nosotros llevamos productos de buena calidad y sabemos precisamente qué es lo que necesita ver el televidente actualmente”, concluyó.

PUEDES VER: Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: 'Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas'

lr.pe

Fernando Muñiz anuncia las sorpresas para el 2026

El gerente general de ese canal, Fernando Muñiz, aprovechó para anunciar que programas como ‘Esto es guerra’, ‘Al fondo hay sitio’, ‘América hoy’ y otros, continuarán el próximo año en las pantallas de ese canal. Sin embargo, aclaró que habrá un ‘refresh’ en el magacín de las mañanas. “Vamos a hacer cosas completamente nuevas”, prometió.

Asimismo, negó un acercamiento con Gisela Valcárcel para que regrese a América Televisión y resaltó que es libre de volver a Panamericana Televisión, tal y como se ha especulado en los últimos días. “En esta industria todo el mundo es libre de ir donde más le convenga”.

Por otro lado, Muñiz se mostró contento porque además de que fortalecerán los programas ya existentes, habrá nuevos espacios. “Tenemos el Mundial 2026 y muchas cosas interesantes”.

Notas relacionadas
América TV en vivo transmite gratis el Perú vs Rusia por el amistoso internacional en fecha FIFA

América TV en vivo transmite gratis el Perú vs Rusia por el amistoso internacional en fecha FIFA

LEER MÁS
Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

LEER MÁS
Influencer Valentino casi se descompensa tras vencer a Josi y ganar la semifinal de 'Esto es guerra' con los 'guerreros'

Influencer Valentino casi se descompensa tras vencer a Josi y ganar la semifinal de 'Esto es guerra' con los 'guerreros'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miss Universo 2025: conoce a las máximas favoritas tras la gala preliminar en Tailandia

Miss Universo 2025: conoce a las máximas favoritas tras la gala preliminar en Tailandia

LEER MÁS
Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

LEER MÁS
Ely Yutronic rechaza haber tenido romance con Paco Bazán en medio de sus coquetos con Susana Alvarado

Ely Yutronic rechaza haber tenido romance con Paco Bazán en medio de sus coquetos con Susana Alvarado

LEER MÁS
Campeones de marinera vuelven al teatro con una historia de amor: “Soñamos con llegar a Broadway”

Campeones de marinera vuelven al teatro con una historia de amor: “Soñamos con llegar a Broadway”

LEER MÁS
Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

LEER MÁS
Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia antes de Navidad para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo

¿Trabajas en uno de estos empleos? Podrías jubilarte antes de los 65 años con pensión completa de la ONP

Sorteo de La Tinka hoy, EN VIVO, miércoles 19 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Entretenimiento

Miss Universo 2025 EN VIVO: horario y canal de transmisión dónde ver la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Miss Universo 2025: cómo votar por la peruana Karla Bacigalupo y ayudarla a entrar al top 30

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

César Hinostroza: Gobierno oficializa su extradición desde Bélgica para ser procesado por delito de corrupción

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025