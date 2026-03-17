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🚨 EN VIVO | Gobierno JURAMENTA NUEVO GABINETE tras RENUNCIA de DENISSE MIRALLES a la PCM #HLR

Política

José Zapata Morante jura en reemplazo de Hugo Begazo como ministro del Interior

El Ejecutivo oficializó el cambio en el Ministerio del Interior tras la crisis por la renuncia de la premier Denisse Miralles. José Zapata Morante, quien era Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, asume ahora el cargo.

José Zapata Morante jura en reemplazo de Hugo Begazo como ministro del Interior
José Zapata Morante jura en reemplazo de Hugo Begazo como ministro del Interior | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

José Zapata Morante juró como nuevo titular del Ministerio del Interior en reemplazo de Hugo Begazo, en una ceremonia oficial encabezada por el presidente interino José María Balcázar desde Palacio de Gobierno. Zapata venía desempeñándose como Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

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La salida de Begazo se dio tras la renuncia de la ahora ex presidenta del consejo de ministros, Denisse Miralles, quien dejó el cargo a tan solo un día de presentarse ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Esto obligó al Ejecutivo a recomponer el gabinete ministerial en tiempo récord.

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Hace unas horas, Begazo había sido consultado en una conferencia de prensa por el voto de confianza que iba a solicitar Miralles y señaló que no era positivo cambiar de ministros continuamente. “Debemos dar estabilidad, no se puede cambiar un ministro cada 15 días”, sostuvo.

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¿Quién es José Mercedes Zapata Morante?

José Zapata es un general en retiro de la Policía Nacional del Perú. Ha estado involucrado en funciones operativas, planificación y conducción de distintas unidades.

Ha ocupado cargos como jefe de la Región Policial Lima, así como de las macro regiones de Loreto y Ayacucho. También fue director de Seguridad Ciudadana de la PNP, director de Inspecciones de la Inspectoría General y jefe del Estado Mayor General.

Además, trabajó en la coordinación entre la Policía, autoridades locales y la población en temas de prevención.

En el plano académico, cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estudios en administración, ciencias policiales y gobernabilidad, junto con cursos en planeamiento estratégico, gestión pública y seguridad.

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