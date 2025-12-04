Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

El reconocido comediante Alfredo Benavides afirmó que no seguirá a su hermano Jorge Benavides a Panamericana Televisión, luego de anunciarse que este pasará a las filas de dicho canal con un nuevo programa. El popular 'Niño Alfredito' descartó que vaya a formar parte de su elenco y explicó que la razón se debe a su rechazo con la actual gerente, Susana Umbert.

"Yo no sigo a Susana Umbert ni a la esquina, ni muerto. (...) Cuando el señor Jimmy Pflucker, el nuevo dueño de canal 5, contrate a alguien que sepa de televisión que me llame", declaró Benavides en una entrevista con diario el Trome, manifestando así su radical decisión de no querer laborar al lado de la exgerente de Latina.

Alfredo Benavides desea suerte a su hermano Jorge en Panamericana

El artista cómico se mostró en duda sobre la decisión de su hermano de 'mudarse' a Panamericana y sostuvo que espera que logre armar un excelente equipo de producción, dada la importancia de ello para el éxito en televisión. Asimismo, dejó en claro que él no comparte amistad con Umbert, a diferencia de su hermano y esposa.

"Jorge y Karin (esposa) son amigos de Susana, yo no. (...) Ojalá que la decisión de mi cuñada haya sido la correcta. Que se rodee de un buen equipo de producción, no de bailarines, ni de maquilladoras, sino de gente profesional que sepa de TV. (...) Siempre se le desea lo mejor aunque sepas el final, obviamente", acotó.

Alfredo Benavides y su postura hacia Susana Umbert

En la entrevista, Benavides recalcó que su hermano Jorge salió de Latina Televisión en 2021 cuando este canal se encontraba bajo la gerencia de Susana Umbert: no renovaron el contrato del programa. Uno de los hechos que explicaría su oposición hacia la ejecutiva.

"Creo que hay personas más capacitadas que no tienen tantos fracasos televisivos. (...) Mi hermano salió bajo la gerencia de Susana en Latina y se fue a ATV. Regresar bajo la gerencia de ella si no es por una cuestión de amistad, no le veo otro sentido", señaló.