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Magaly Medina cuestiona a Suheyn Cipriani tras nueva ruptura con Macarius: “El amor no se suplica”

La conductora reaccionó a un video en el que la modelo se autodefine como “arrastrada” durante una transmisión en vivo, en medio de su reciente ruptura con el streamer.

La modelo y el streamer confirmaron que su relación llegó nuevamente a su fin y descartaron una posible reconciliación. Foto: Composición LR
La modelo y el streamer confirmaron que su relación llegó nuevamente a su fin y descartaron una posible reconciliación. Foto: Composición LR

La reciente ruptura entre la modelo Suheyn Cipriani y el streamer Macarius volvió a ser tema de conversación luego de que se viralizara un video en el que la joven participa en una transmisión en vivo y habla sobre sí misma al responder una pregunta.

En las imágenes, a la modelo fue consultada sobre qué animal sería si fuera una “therian”, a lo que ella responde que sería una serpiente. Al explicar su elección, señaló que sería ese animal “porque ando arrastrada”.

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Magaly Medina reacciona a las declaraciones de Suheyn Cipriani: “No sabe lo que vale”

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora se refirió a las declaraciones de la modelo y señaló que le resultaba llamativo que ella misma se describiera de esa manera.

“Ella misma se dice arrastrada. A mí me suena muy fuerte”, expresó.

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En esa misma línea, Medina reflexionó sobre lo dicho por Suheyn y señaló que, a su parecer, la modelo no reconoce su valor personal. Asimismo, sostuvo que las personas no deberían suplicar afecto ni atención dentro de una relación.

“Ella no sabe lo que vale y, cuando una mujer no sabe su valor, se humilla, soporta y tolera, y cree que el otro le está haciendo un favor al mirarla o darle algún tipo de atención. Las mujeres que saben su valor no suplican amor, porque el amor no se suplica como si fuera limosna. No sé qué cosa tiene que pasar para que Suheyn entienda", comentó.

Suheyn Cipriani y Macarius confirman nueva ruptura

El streamer Macarius confirmó durante una transmisión en vivo que su relación con la modelo Suheyn Cipriani llegó nuevamente a su fin. El creador de contenido señaló que ambos se encuentran separados desde hace unas semanas y descartó una posible reconciliación.

Tras ello, Suheyn Cipriani también se refirió al tema durante un live, donde se mostró afectada por la ruptura y pidió a sus seguidores evitar ataques o burlas contra su expareja. La modelo aseguró que el streamer no tuvo un comportamiento negativo hacia ella y solicitó respeto ante la situación.

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