HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Jefferson Farfán cuestiona la mala gestión de Alianza Lima en los últimos años y enciende la polémica: ''Cuando hablé, nadie me escuchó''

A pesar de su retiro, Jefferson Farfán ha mantenido un vínculo con el club, manifestando su preocupación por las decisiones de la directiva 'blanquiazul'.

Jefferson Farfán criticó a la dirigencia de Alianza Lima por las malas decisiones que han tomado en los últimos tres años.
Jefferson Farfán criticó a la dirigencia de Alianza Lima por las malas decisiones que han tomado en los últimos tres años. | Foto: composición LR/Líbero/‘Qué tal cancha’

Jefferson Farfán, considerado como uno de los últimos ídolos de Alianza Lima, encendió la polémica tras cuestionar fuertemente a la dirigencia 'blanquiazul' por los malos resultados en los últimos tres años. El popular 'Foquita', quien volvió al club 'íntimo' para consagrarse bicampeón de la Liga 1 en el equipo de sus amores, no tuvo reparos para señalar las controvertidas decisiones que ha tomado la directiva del conjunto de La Victoria.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la dirigencia de Alianza Lima?

A pesar de haberse retirado de las canchas hace tres años, Jefferson Farfán nunca se alejó por completo de la institución victoriana, ya que se mantuvo al tanto de las últimas novedades que rodeaban al club. El exdelantero conservó un vínculo constante con Alianza Lima y siguió de cerca los cambios deportivos y dirigenciales. Además, estuvo atento al desempeño del primer equipo en las distintas competencias.

PUEDES VER: Jefferson Farfán recordó bicampeonato de Alianza Lima y lamentó la salida masiva de jugadores: "Fue doloroso que boten a 6 o 7"

lr.pe

En una entrevista que le realizaron en el programa ‘Qué tal cancha’, compartió su malestar con los altos mandos de los ‘íntimos’. Desde que dejó el fútbol por las lesiones hasta la actualidad, el exfutbolista ha mantenido una postura firme frente a las malas decisiones que ha tomado Alianza Lima en los últimos tres años.

''Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco Navarro, pero cuando me fui no me gustó la situación. Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no han prestado atención. Ahí están los resultados'', expresó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán presumió exuberante monto que ganó con el triunfo de Alianza Lima ante Gremio: "Gracias, mi Alianza"

lr.pe

El mal de sabor por las malas decisiones que ha tomado dirigencia de Alianza Lima

En ese contexto, la ‘Foquita’ recordó su salida de Alianza Lima en 2022 y señaló que la depuración de jugadores del plantel bicampeón fue el principal motivo por el que las cosas no se encaminaron de la mejor manera desde 2023. Indicó que la desarticulación de aquel grupo afectó el funcionamiento del equipo y la continuidad del proyecto deportivo. Además, remarcó que varios referentes dejaron el club en un momento clave, lo que terminó por pasar factura en las temporadas siguientes.

''Cuando me fui en el segundo año, resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores. El grupo ya estaba formado y existía unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento. Había un grupo muy bueno, un equipo campeón no se toca. Se puede alternar con algunos jugadores, pero cambiar a siete altera todo, es demasiado'', añadió.

El recuerdo de Alianza Lima bicampeón

Asimismo, el exdelantero del Schalke 04 se refirió al equipo de Alianza Lima que logró el bicampeonato en 2021 y 2022, luego del doloroso descenso en 2020. Durante su declaración, destacó también el aporte de Hernán Barcos y otros referentes del plantel para alcanzar ese gran objetivo.

“Cuando me tocó estar en 2021 y 2022, intentamos ayudar al grupo desde la experiencia que teníamos algunos jugadores, como Barcos, Ramos y yo. Se decía que era un equipo de segunda, pero logramos salir campeones en 2021 y bicampeones en 2022. Fue doloroso para muchos la forma en que salieron. Nadie lo esperaba, parecía casi imposible”, dijo.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán recordó bicampeonato de Alianza Lima y lamentó la salida masiva de jugadores: "Fue doloroso que boten a 6 o 7"

Jefferson Farfán recordó bicampeonato de Alianza Lima y lamentó la salida masiva de jugadores: "Fue doloroso que boten a 6 o 7"

LEER MÁS
Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: "No entiendo su forma de amar"

Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: "No entiendo su forma de amar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

LEER MÁS
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO por partido amistoso internacional?

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO por partido amistoso internacional?

LEER MÁS
Kylian Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo: marcó gol de penal y celebró con el 'Siuuu'

Kylian Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo: marcó gol de penal y celebró con el 'Siuuu'

LEER MÁS
Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

LEER MÁS
Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

LEER MÁS
Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025