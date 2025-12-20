Jefferson Farfán cuestiona la mala gestión de Alianza Lima en los últimos años y enciende la polémica: ''Cuando hablé, nadie me escuchó''

Jefferson Farfán criticó a la dirigencia de Alianza Lima por las malas decisiones que han tomado en los últimos tres años. | Foto: composición LR/Líbero/‘Qué tal cancha’

Jefferson Farfán, considerado como uno de los últimos ídolos de Alianza Lima, encendió la polémica tras cuestionar fuertemente a la dirigencia 'blanquiazul' por los malos resultados en los últimos tres años. El popular 'Foquita', quien volvió al club 'íntimo' para consagrarse bicampeón de la Liga 1 en el equipo de sus amores, no tuvo reparos para señalar las controvertidas decisiones que ha tomado la directiva del conjunto de La Victoria.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la dirigencia de Alianza Lima?

A pesar de haberse retirado de las canchas hace tres años, Jefferson Farfán nunca se alejó por completo de la institución victoriana, ya que se mantuvo al tanto de las últimas novedades que rodeaban al club. El exdelantero conservó un vínculo constante con Alianza Lima y siguió de cerca los cambios deportivos y dirigenciales. Además, estuvo atento al desempeño del primer equipo en las distintas competencias.

En una entrevista que le realizaron en el programa ‘Qué tal cancha’, compartió su malestar con los altos mandos de los ‘íntimos’. Desde que dejó el fútbol por las lesiones hasta la actualidad, el exfutbolista ha mantenido una postura firme frente a las malas decisiones que ha tomado Alianza Lima en los últimos tres años.

''Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco Navarro, pero cuando me fui no me gustó la situación. Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no han prestado atención. Ahí están los resultados'', expresó.

El mal de sabor por las malas decisiones que ha tomado dirigencia de Alianza Lima

En ese contexto, la ‘Foquita’ recordó su salida de Alianza Lima en 2022 y señaló que la depuración de jugadores del plantel bicampeón fue el principal motivo por el que las cosas no se encaminaron de la mejor manera desde 2023. Indicó que la desarticulación de aquel grupo afectó el funcionamiento del equipo y la continuidad del proyecto deportivo. Además, remarcó que varios referentes dejaron el club en un momento clave, lo que terminó por pasar factura en las temporadas siguientes.

''Cuando me fui en el segundo año, resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores. El grupo ya estaba formado y existía unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento. Había un grupo muy bueno, un equipo campeón no se toca. Se puede alternar con algunos jugadores, pero cambiar a siete altera todo, es demasiado'', añadió.

El recuerdo de Alianza Lima bicampeón

Asimismo, el exdelantero del Schalke 04 se refirió al equipo de Alianza Lima que logró el bicampeonato en 2021 y 2022, luego del doloroso descenso en 2020. Durante su declaración, destacó también el aporte de Hernán Barcos y otros referentes del plantel para alcanzar ese gran objetivo.

“Cuando me tocó estar en 2021 y 2022, intentamos ayudar al grupo desde la experiencia que teníamos algunos jugadores, como Barcos, Ramos y yo. Se decía que era un equipo de segunda, pero logramos salir campeones en 2021 y bicampeones en 2022. Fue doloroso para muchos la forma en que salieron. Nadie lo esperaba, parecía casi imposible”, dijo.