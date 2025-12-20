En una reciente edición del programa 'TV Cancheros', conducido por el exfutbolista Roberto Martínez, se tuvo como entrevistados a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes, fieles a su estilo, mostraron mucha chispa durante el desarrollo del programa, respondiendo preguntas relacionadas al ambiente deportivo y a su pasado como jugadores.

Es en este contexto que llamó la atención una de las preguntas relacionadas a aquel Alianza Lima bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022. Cuando se le preguntó a Farfán si aún estaba relacionado con el conjunto blanquiazul, señaló que no, que prefiere mantenerse alejado por diversos motivos. No obstante, durante su explicación indicó que cuando ha dado algún punto de vista desde fuera del club no ha sido escuchado, y puso como ejemplo la decisión de realizar una purga masiva en el equipo.

Jefferson Farfán recordó al Alianza Lima que fue bicampeón de la Liga 1

"No, trato de yo estar un poquito alejado, porque no me gusta cómo se maneja el club; ahora ha mejorado un poco desde que entró Franco (Navarro), empezó diciendo Farfán en referencia a si influía en decisiones dentro de Alianza Lima.

"En algún momento, cuando he hablado, he dado un punto de vista bueno; ahí están los resultados. Cuando yo me fui, al segundo año, fue muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón bote a 6 o 7 jugadores. Ya había un grupo formado y había una unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, a Arley Rodríguez; un equipo campeón creo que no se mueve, puedes alternar, pero mover a 7 jugadores te cambia las fichas", explicó Farfán.

"Cuando me tocó estar en el 2021-22, ayudar al grupo desde la experiencia, como en mi caso, (Hernán) Barcos, (Christian) Ramos. Creo que el grupo, supuestamente con un equipo de segunda, logramos ser campeones y sí fue doloroso para algunos salir de la manera que salieron. ¿Quién era el técnico ahí? Chicho Salas", sentenció el exjugador.

¿Cuántos títulos ha ganado Jefferson Farfán con Alianza Lima?

Desde iniciar como una promesa hasta volver al conjunto blanquiazul con más experiencia y consolidado como una gran figura internacional, Farfán logró obtener 5 trofeos con el conjunto íntimo y 2 de manera individual, siendo el mejor jugador del torneo local.

Campeón de Perú con Alianza Lima