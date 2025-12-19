HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Al fondo hay sitio' temporada 12 capítulo final: a qué hora se estrena y cómo ver en vivo

La popular serie peruana 'Al fondo hay sitio' alcanza su esperado final de la temporada 12. El capítulo ha generado gran expectativa entre sus seguidores sobre el destino de sus protagonistas.

¿Cristóbal y July se casarán en el final de 'Al fondo hay sitio' 2025?
¿Cristóbal y July se casarán en el final de 'Al fondo hay sitio' 2025? | Foto: composición LR/América TV

La exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio' llega a un momento decisivo con el esperado final de su temporada 12 en América TV. Tras meses de intrigas, romances y giros inesperados, los seguidores se preparan para descubrir cómo concluirá esta etapa que ha mantenido a miles de espectadores frente a la pantalla. La expectativa es enorme sobre lo que podría suceder con los protagonistas de la historia, entre ellos July, Cristóbal, Jimmy y Alessia.

Sin embargo, el misterio se mantiene intacto. Los productores han guardado con recelo los detalles más importantes del desenlace, mientras que los actores, entre ellos Erick Elera y Karime Scander, compartieron sus expectativas de lo que podría pasar en este emocionante desenlace.

PUEDES VER: David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: 'Es un tema comercial'

lr.pe

¿A qué hora se estrena hoy el capítulo final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12?

El último episodio de la temporada 12 de 'Al fondo hay sitio' se estrena este viernes 19 de diciembre en el horario estelar de América Televisión. La cita es a las 8.30 p.m. (hora peruana), inmediatamente después de 'Esto es guerra'. A continuación, los horarios según país

  • Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m. del viernes 19 de diciembre
  • Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12 en México, Nicaragua y El Salvador: 7.30 p. m. del viernes 19 de diciembre
  • Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12 en España: 2.00 a. m. del sábado 20 de diciembre
  • Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12 en Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m. del viernes 19 de diciembre
  • Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12 en Chile, Argentina y Brasil: 10.30 p. m. del viernes 19 de diciembre.

PUEDES VER: Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

¿Cómo ver en vivo 'Al fondo hay sitio' por América TV?

El capítulo final de 'Al fondo hay sitio' podrá verse en vivo a través de la señal abierta de América Televisión (canal 4), disponible en todo el Perú. Para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras, la opción digital estará habilitada mediante la plataforma América TV GO, que transmite en simultáneo la programación del canal. Solo es necesario contar con conexión a internet para acceder al contenido en tiempo real.

Además, el episodio será subido al canal de YouTube de la serie horas después de la transmisión, lo que permite a los usuarios disfrutarlo desde cualquier lugar. Esta alternativa resulta ideal para quienes no puedan estar frente al televisor, asegurando que nadie se pierda el esperado desenlace de la temporada 12 de 'AFHS'.

