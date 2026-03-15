Sorteo de La Tinka HOY domingo 15 de marzo de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Precio del dólar hoy, domingo 15 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, domingo 15 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

El domingo 15 de marzo, Intralot realizó el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/9 millones. Los jugadores tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofreció las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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